Promo di Bulan Agustus 2021, All New Ertiga Dibandrol Hanya Rp180 Jutaan, Mobil Teririt di Kelasnya

Jangan Salah Ambil Keputusan! Pahami Dulu Baik Buruk Kebijakan Bebas Pajak PPnBM dan DP 0 Persen- Ilustrasi mobil baru- Suzuki All New Ertiga Sporty Style.

BANGKAPOS.COM - SUZUKI All New Ertiga merupakan satu diantara mobil kebanggaan keluarga Indonesia yang mampu memberikan kenyamanan, performa irit dan bertenaga bagi yang memilikinya.

All New Ertiga memiliki mesin yang bandel dan bertenaga sehingga menjadi nilai plus ketika ingin memilikinya. Mesin generasi terbaru pada All New Ertiga ini mampu memberikan performa lebih bertenaga dengan standardisasi Euro4 sehingga unggul dalam efisiensi bahan bakar yang baik bahkan Suzuki All New Ertiga dijuluki mobil teririt di kelasnya.

Berdasarkan ujicoba tes Tim Carmudi, konsumsi BBM Suzuki All New Ertiga terbaru di angka 1:27,72 km per liter untuk transmisi matic. Sedangkan untuk transmisi manualnya tercatat di angka 1:25,98 km/liter.

Suzuki All New Ertiga juga dilengkapi fitur ISOFIX yang membantu menjaga keamanan dan kenyamanan Anda.

Suzuki All New Ertiga di Bangka Belitung dibanderol dengan harga yang istimewa yaitu cukup dengan harga mulai 180 jutaan rupiah serta free PPnBM 100 persen hingga akhir bulan Agustus 2021.

Dapatkan juga diskon hingga puluhan juta, uang belanja dengan total 100 jutaan rupiah serta hadiah langsung produk elektronik.

Marketing Support PT Jagorawi Motor Pompi mengatakan, di bulan Agustus 2021 ini Jagorawi Motor memberikan promo yang sangat istimewa terutama untuk All New Ertiga.

"Dapatkan harga promo dengan harga cuma 180 jutaan rupiah serta free PPnBM 100 persen hingga akhir bulan Agustus 2021. Serta dapatkan juga diskon hingga puluhan juta, uang belanja dengan total 100 jutaan rupiah serta hadiah langsung elektronik," kata Pompi dari rilis, Sabtu (14/8/2021).

