Jaga Agar Tidak Mudah Mati, Perhatikan 5 Hal Ini pada Tanaman Sukulen

BANGKAPOS.COM - Sukulen memiliki reputasi sebagai tanaman hias yang tangguh. Tanaman ini adalah tanaman gurun, yang terbiasa dengan kondisi yang keras, mampu tumbuh di lingkungan yang kering, dan suhu ekstrem.

Sukulen bahkan menyimpan airnya sendiri di daun dan batangnya yang tebal dan berdaging.

Namun demikian, meskipun tangguh, bukan berarti Anda harus mengabaikan tanaman sukulen koleksi Anda.

Semakin Anda merawat tanaman sukulen, semakin baik penampilan mereka.

"Saya mendorong orang untuk memikirkan hubungan mereka dengan tanaman mereka. Anda tidak bisa membawa mereka pulang begitu saja karena mereka lucu, lalu melupakannya," kata Summer Rayne Oakes, pendiri Homestead Brooklyn dan penulis buku How to Make a Plant Love You, dikutip dari Martha Stewart, Selasa (17/8/2021).

Berikut ini beberapa hal yang perlu Anda lakukan agar tanaman sukulen tidak mudah mati.

1. Berikan cahaya matahari yang cukup

Meskipun ada beberapa varietas sukulen yang menyukai naungan, namun secara umum sukulen membutuhkan banyak cahaya matahari.

"Tidak semua orang bisa berhasil menanam sukulen di rumah mereka. Jika Anda hanya memiliki jendela yang menghadap ke utara, Anda mungkin tidak mendapatkan cukup cahaya untuk sebagian besar sukulen," ujar Oakes.

Namun, terlalu banyak cahaya matahari juga bisa berbahaya. Jika sukulen menerima banyak cahaya intens selama bulan-bulan musim kemarau, mereka dapat menjadi pucat dan tidak aktif.

Jika ini terjadi, pindahkan saja lebih jauh dari jendela. Untuk rumah yang tidak menerima cahaya alami dalam jumlah besar, lampu tumbuh khusus dapat membantu sukulen berkembang.