Selisih Harga Sampai Rp15 Ribu, Ibu-ibu Senang Harga Cabai dan Bawang di Pasar Pangkalpinang Turun

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga cabai dan bawang di Pasar Kota Pangkalpinang terpantau turun dan murah.

Seperti harga cabai, mengalami penurunan yang signifikan yakni selisihnya mencapai Rp15.000 dari harga sebelumnya.

Hal itu diungkapkan oleh Iwan (32) satu di antara pedagang cabai dan sayuran di Pasar Besar Kota Pangkalpinang.

Menurutnya, harga cabai sudah seminggu ini mengalami penurunan yang cukup dratis. Sebelumnya harga cabai rawit lokal mencapai Rp85.000 per kilogram, saat ini Rp70.000 per kilogram.

Begitupun juga dengan cabai rawit dan keriting dari luar Bangka mengalami penurunan dengan selisih harga sampai belasan ribu rupiah.

"Harga cabai rawit lokal Rp70.000 per kilogram, cabai rawit luar Rp40-45.000 per kg, keriting Rp20-25.000 per kilogram," ujarnya saat ditemui Bangkapos.com, Rabu (18/8/2021).

"Sebelumnya sampai Rp85.000 cabai rawit lokal, yang rawit luar sampai Rp60.000 per kilogram dan cabai keriting sebelumnya mencapai Rp38.000 per kilogram," sebut Iwan.

Selain itu harga bawang menurut Iwan turun Rp3.000 per kilogram.

"Bawang merah Rp32.000 per kilogram, sebelumnya Rp35.000, sementara bawang putih Rp28.000 per kilogram," jelasnya.

Harga cabai dan bawang turun diakui Iwan karena ketersediaan atau stok banyak, sementara permintaan tidak begitu banyak.