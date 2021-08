Cv Sumber Jadi Bersama Pemuda Desa Teru Sukses Kibarkan Bendera Merah Putih Besar di Bukit Licin

BANGKAPOS.COM - Memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh pemuda pemudi dalam mengapresiasikannya walau dalam keadaan pandemi seperti ini.

CV Sumber Jadi selaku Main Dealer Yamaha Bangka Belitung bekerja sama dengan pemuda pemudi Karang Taruna Desa Teru mengibarkan bendera merah putih raksasa berukuran 10x14 meter di Bukit Licin, Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (17/8/2021).

Sebelumnya pemuda pemudi tangguh ini tahun kemarin sudah pernah mengibarkan bendera yang sama di Bukit Berambai Desa Teru juga. Kali ini mereka kembali mengibarkan bendera raksasa ini di Bukit Licin.

Mengendarai Yamaha All New NMax 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected, Tim Yamaha dan Karang Taruna mulai masuk ke dalam jalan kebun warga hingga jalan hutan sampai naik ke atas bukit yang cukup tinggi.

Bersama dengan rekan rekan yang lain, tim mulai gotong royong bahu-membahu membuat rangka bendera yang terbuat dari kayu pohon yang ada di sekitar.

"Pandemi bisa saja mematikan kita dalam segala sektor, tapi tidak dapat mematikan rasa semangat nasionalisme kita dan pengibaran bendera. Ini adalah bentuk apresiasi pemuda pemudi menyambut HUT RI dan sebagai wadah terdepan kemajuan suatu desa," ucap Ketua Karang Taruna Desa Teru, Syahril dari rilis, Selasa (17/8/2021).

Dengan kondisi cuaca dan angin yang cukup kencang saat di atas bukit dan upacara kecil yang dipimpin oleh Syahril, drone yang terbang untuk mengambil dokumentasi dan pengibaran bendera raksasa berhasil dibentangkan.

Bendera merah putih pun membentang dengan gagah dan indah di antara hijaunya hutan Desa Teru yang masih alami dan terjaga.

"Banyak cara untuk mengapresiasikan dirgahayu Republik Indonesia walau dalam kondisi pandemi seperti ini, tahun ini bendera raksasa berhasil dibentangkan oleh Karang Taruna Desa Teru. Semoga dengan kegiatan positif ini dapat menjadi stimulus pemuda pemudi Bumi Serumpun Sebalai lainnya untuk dapat berkreasi lebih, untuk hasil dokumentasi dari drone dapat dilihat di instagram resmi kita @yamahakite," ujar Oriansah.M selaku Area Control Maketing CV. Sumber Jadi sekaligus PIC Team Yamaha yang ikut serta dalam kegiatan ini. (*/t4)