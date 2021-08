John Mayer Lewat MV Terbarunya Wild Blue Tetap Tampil Keren Walau Hanya Berlatar Green Screen

BANGKAPOS.COM - John Mayer baru saja merilis video musik berjudul "Wild Blue," dari album barunya Sob Rock.

Jika kamu sudah familiar dengan lagu seperti "New Light," kamu pasti akan langsung memahami vibes musik dan video John Mayer kali ini

Penyanyi dan gitaris berumur 43 tahun ini tampil luar biasa diatas awan, mengandalkan layar hijau yang murah, dan beberapa gabungan gambar psikedelik yang samar-samar.

Video musiknya kali ini membawa penggemar melalui trans psikedelik yang penuh warna.

Video musik yang disutradarai oleh Mathew Miguel Cullen ini menampilkan Mayer yang mengenakan setelan cokelat dan kacamata hitam dan saat ia memetik gitarnya ia melayang melalui awan, air, ruang angkasa, dan ladang hijau.

Dimulai di kolam renang sebelum pintu, bagian bawahnya terbuka untuk mengungkapkan judul lagu. Mengenakan mantel cokelat, sepatu bot koboi, dan kacamata hitam dari kulit penyu, Mayer tampil di depan layar hijau saat berbagai simbol, hewan, dan barang-barang lainnya mengapung di latar green screen tersebut.

“Wild blue deeper than I ever knew/Wild blue on a bed of grey” renung Mayer.

"Oh sayang, betapa birunya aku menemukan diriku saat kehilanganmu." satu bait dari lirik lagu yang berarti biru liar tersebut.

Pelantun "Slow Dancing in a Burning Room" itu mengatakan rekaman itu dimaksudkan untuk membawa kenyamanan setelah tahun yang sulit.

Musik dengan lantunan yang easy listening itu memang cocok untuk dinikmati setelah melalui hari-hari yang panjang.

