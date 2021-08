Dinas Pertanian Bangka Andalkan Program Peremajaan Sawit Rakyat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka saat ini di bidang perkebunan mengandalkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pengembangan lada unggul dari bantuan bibit lada yang diberikan Pemprov Babel.

"Untuk bidang pertanian dengan komoditi strategis tanaman pangan yakni padi sawah maupun padi ladang, kawasan rumah pangan lestari, tanaman pekarangan, keamanan pangan, pangan lokal. Bidang peternakan seperti pelaksanaan vaksinasi rabies, peningkatan populasi sapi, penyuluhan pertanian," kata Elius Gani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka, Jumat (20/08/2021) di kantornya.

Ditambahkannya, untuk jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Bangka saat ini sudah cukup banyak atau hampir setiap desa/kelurahan sudah ada penyuluh pertaniannya.

"Hanya ada beberapa desa/kelurahan lagi yang satu penyuluh bertugas di dua desa/kelurahan yang bertugas melakukan penyuluhan dan pembinaan," ujar Elius Gani.

Diakui Elius Gani, di masa pandemi Covid-19 saat ini memang komoditi bidang perkebunan cenderung mengalami kenaikan harga yang bagus, apalagi untuk pasaran ekspor, seperti kelapa sawit, lada, karet.

"Saat ini harga kelapa sawit cenderung terus naik hingga Rp 2.500 per kg TBS, lada mencapai Rp 87.000 per kg dan karet mencapai di atas Rp7.000 per kg basah," ujar Elius Gani.

Diakui Elius, kebanyakan masyarakat Kabupaten Bangka memang tipikal petani perkebunan.

"Alhamdulillah saat pandemi Covid-19 ini sumbangsih pertumbuhan ekonomi saat ini bisa disumbangkan sekitar 3 persen dari sektor perkebunan akibat naiknya harga-harga komoditi produk perkebunan ini," tukas Elius Gani.

(Bangkapos.com/Edwardi)