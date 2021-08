New Carry Rajanya Pick Up, Tulang Punggung Suzuki, Bantu Pengusaha di Bangka Belitung

New Carry Pick Up

BANGKAPOS.COM - Suzuki New Carry Pick Up merupakan kendaraan komersial andalan Suzuki yang telah hadir di Indonesia dalam menemani pengusaha lebih dari 50 tahun.

Sejak kehadirannya, New Carry Rajanya Pick Up menjadi tulang punggung Suzuki untuk membantu pengusaha yang ada di Bangka Belitung sebagai alat transportasi yang handal dalam menunjang usahanya.

Suzuki New Carry Pick Up kini hadir dengan tampilan baru yang lebih segar dan semakin tangguh. New Carry Pick Up rajanya pick up tetap mengusung tagline ILMU, yaitu Irit bensin dan perawatannya, Lama umur pakainya, Muat banyak dan Untung di ujung.

Di bulan Agustus ini, PT Jagorawi Motor memberikan kemudahan bagi para pengusaha di Bangka Belitung yang ingin memiliki mobil Suzuki New Carry Pick Up sebagai kendaraan usahanya.

Beli New Carry Pick up cuma DP mulai 8 jutaan rupiah saja atau angsuran mulai 3 jutaan rupiah saja serta dapatkan free angsuran selama 1 bulan dan hadiah langsung berupa uang belanja dengan total keseluran hingga 100 jutaan rupiah dan produk elektronik.

"Beli New Carry Pick Up banyak untungnya. Di bulan ini beli Carry Pick Up DP-nya mulai 8 jutaan rupiah saja. Tidak hanya itu, dapatkan juga free angsuran 1 bulan dan hadiah langsung elektroniknya," ujar Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi kepada Bangka Pos Group, Kamis (19/8/2021).

Dari sisi mesin, dibekali tipe G15A berkapasitas 1.493 cc, 4 silinder, 16 katup, multi port injection. Tengaa maksimal 78,8 PS @5.500 rpm, dan torsi maksimal 120 Nm @3.000 rpm. Ciri khasnya tetap, suara halus dan irit konsumsi bahan bakar.

Serat dengan bak berukuran panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm, New Carry Pick Up mampu mengangkut muatan lebih dari 1 ton.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188.

