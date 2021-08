Perempuan Inggris Ternyata Tak Pakai Celana Dalam Saat Beraktivitas Sehari-hari, Inilah Alasannya

BANGKAPOS.COM - Bagi wanita, tidur tanpa memakai bra sangat umum didengar.

Selain lebih nyaman, tidur tanpa bra memang dianjurkan karena dapat mencegah risiko kanker payudara.

Namun, bagaimana jika kalian tidur dan beraktivitas sehari-hari tanda celana dalam?

Apakah tidur tanpa celana dalam juga menyehatkan?

Tunggu dulu!

Sebelum memberi komentar buruk dan merasa heran berkepanjangan, ternyata, fenomena ini sudah ditemui di Inggris.

Ya, ada alasan mengapa perempuan Inggris tidak pernah pakai celana dalam.

Berdasarkan penelusuran Lucy Adlington dalam sebuah jurnal sejarah berjudul The Story of the Clothes We Wear.

Ratu Inggris, Queen Elizabeth 1 hanya memiliki sepasang pakaian dan celana dalam, yang ia tidak pernah kenakan sampai ia wafat dan dimakamkan.