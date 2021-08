Tak Ada Anggaran Uang Paket Data Internet untuk Siswa Kurang Mampu, Wulan Tak Malu Mengais Sampah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Rozali Romkad mengatakan saat ini pihaknya memang tidak ada menganggarkan dana untuk membantu para siswa dari keluarga kurang mampu untuk membeli pulsa atau paket data guna membantu mengikuti pelajaran sekolah sistem daring (online).

Diketahui saat ini kondisi wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangka sedang tinggi, sehingga kebijakan kegiatan belahan mengajar (KBM) tatap muka yang baru berjalan satu minggu akhirnya dihentikan dan diganti dengan sistem belajar daring.

Baca juga: Demi Belajar Online, Siswi SD di Sungailiat Ini Tak Malu Jadi Pemulung, Wulan: Hp-ku Sering Error

Baca juga: Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Babel Fantastis, Iskandar: Mestinya Kita yang Berkorban

"Memang tahun lalu ada bantuan pulsa paket data kepada siswa dari keluarga kurang mampu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bantuan pulsa ini langsung diberikan ke siswa tersebut melalui no handphone yang sudah didaftarkan melalui sekolah masing-masing," kata Rozali Romkad yang dikonfirmasi via handphone, Jumat (20/08/2021) malam.

Diakuinya bantuan pulsa paket data ini diberikan saat awal pandemi Covid-19 tahun lalu, tapi untuk tahun 2021 ini memang belum ada lagi bantuan seperti itu.

"Guru-guru di sekolah mendata siswa yang kurang mampu lalu mendaftarkan no handphone yang sudah terdaftar ini, lalu diberikan ke dinas pendidikan selanjutnya diteruskan ke Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, selanjutnya pihak kementerian lah yang mengisi pulsa paket data itu ke no handphone siswa, namun saya kurang paham apakah diberikan per Minggu atau per bulan," imbuh Rozali Romkad.

Ditambahkannya, seandainya siswa itu juga memiliki adik atau kakak di sekolah yang sama, maka siswa kakak adik ini juga harus memiliki dua buah handphone, jadi tidak boleh untuk satu no handphone yang sama.

"Saya juga sering ditanya anggota DPRD Kabupaten Bangka soal bantuan pulsa ini, hanya seperti itulah yang bisa saya sampaikan hanya ada dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi saja," tukas Rozali Romkad.

Diketahui sebelumnya Wulandari (11), siswi kelas 5 SDN yang hampir setiap hari bekerja mencari barang-barang bekas, seperti botol-botol air mineral, buku-buku dan barang lainnya dari rumah ke rumah warga ataupun dari tempat sampah ke tempat sampah.

Di saat kebanyakan anak-anak seusianya asyik bermain, Wulandari memilih bekerja membantu orangtuanya untuk mencari biaya hidup sehari-hari.

Meskipun demikian Wulandari tetap rajin bersekolah, walaupun saat ini siswa kelas 5 SDN ini sedang belajar daring dari rumah, karena KBM tatap muka saat ini dihentikan karena tingginya kasus Covid-19 di Kabupaten Bangka.