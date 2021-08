Tasya Kamila Diboyong Randi Bachtiar Pindah ke New York Usai Suami Sembuh dari Kanker

BANGKAPOS.COM - Randi Bachtiar justru memboyong Tasya Kamila dan putranya ke Amerika.

Tentu saja kepergian Ranci Bachtiar ke Amerika bukan tanpa alasan.

Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Randi Bachtiar mengumumkan kabar bahagia.

Suami Tasya Kamila ini akhirnya sembuh dari kanker kelenjar getah bening yang dideritanya.

Setelah melalui proses pengobatan yang cukup panjang, Randi Bachtiar memetik hasil dari perjuangannya.

Tak lama kemudian, kabar bahagia kembali dibagikan olehnya.

Ternyata Randi Bachtiar diterima kuliah S2 di Columbia University.

Bapak satu anak ini mengambil program Master of Science in Mechanical Engineering.

Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh Randi Bachtiar dan Tasya Kamila dalam akun Instagram mereka.

"I am happy to announce that I will be pursuing a Master of Science in Mechanical Engineering at Columbia University in the City of New York!! It was a lot of hard work since the end of 2020 and has now finally paid off! So excited for this upcoming journey!"