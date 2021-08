Transgender Bisa Buat KTP dan KK, Darwin: Saat Ini Belum Ada Pengajuan  

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tetap melayani warga transgender untuk mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK) sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan aturan yang berlaku.

Kepala Disdukcapil Kota Pangkalpinang, Darwin menyatakan, kaum transgender yang dilayani dalam pengurusan dokumen pribadi merupakan mereka yang telah mengubah jati dirinya sesuai surat dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami sudah siap melayani dan memfasilitasi. Tetapi sampai saat ini belum ada warga (Transgender-red) di Pangkalpinang yang mengajukan pembuatan dokumen kependudukan,” kata dia, Sabtu (21/8/2021).

Darwin menegaskan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, hanya ada dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada jenis kelamin waria atau transgender.

Maka dari itu, mereka yang ingin merubah data jenis kelamin pada e-KTP harus memiliki keterangan dari rumah sakit.

“Jika ingin mengubah jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya dari laki-laki ke perempuan harus ada surat dari dokter atau rumah sakit yang menyatakan bahwa orang tersebut sudah ganti alat kelamin,” kata Darwin.

Sementara itu dipastikan saat ini Dukcapil hanya bisa mengubah KTP dan KK. Sedangkan untuk akta kelahiran dan mengganti nama di KTP harus melalui proses sidang di pengadilan.

“Kepemilikan KTP merupakan hak setiap warga negara, urusan hak asasi manusia dan kami hanya mencatat saja sesuai aturan yang berlaku. Jika menghendaki perubahan nama, harus melakukan perubahan akta kelahiran,” jelasnya.

Menurutnya, transgender saat ini kerap mendapatkan hambatan dalam mengurus pelayanan publik.

Kondisi tersebut turut serta mempersulit mereka dalam mendapatkan akses layanan publik, di antaranya BPJS Kesehatan, pembuatan SIM, membuka rekening di Bank hingga bantuan sosial.

Sementara ini Dukcapil Kota Pangkalpinang hanya melayani transgender yang sudah terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sudah punya nomor induk kependudukan (NIK).

“Mereka yang sudah lengkap NIK dan data keluarganya langsung bisa mencetak e-KTP dan KK secara langsung,” tambah Darwin.

Sedangkan, bagi yang belum memiliki NIK akan dilakukan perekaman di tempat. Setelah para transgender yang terdata by name by address, kemudian Dukcapil akan melakukan pencarian dan membuatkan database kependudukan. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)