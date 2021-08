Deddy Corbuzier Sakit, Kritis, Hampir Meninggal Karena Covid-19, Terjadi Badai sitokin di Tubuhnya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Deddy Corbuzier ternyata mengalami sakit parah karena virus Covid-19. Sang presenter ternyata hampir meninggal dunia.

Presenter dan Youtuber Deddy Corbuzier sempat menghebohkan publik dengan pengumuman pamit dari sosial media termasuk podcast dan Whatsapp.

Pada tanggal 10 Agustus melalui Instagramnya, Deddy tidak mengatakan alasan mengapa ia memilih untuk hiatus.

Terhitung 12 hari sejak pamit, Deddy Corbuzier muncul kembali ke podcast dan sosial media serta membeberkan alasannya menghilang.

"Mohon maaf karena saya memberi tahu keadaan sebenarnya pada masyarakat, intinya dua minggu saya break semuanya karena saya hrs konsentrasi pada kesehatan saya," tulis Deddy Corbuzier dikutip KOMPAS TV dari akun @mastercorbuzier, Minggu (22/8/2021).

Pria yang juga berprofesi seorang mentalist itu membeberkan bahwa selama ini dirinya sakit hingga hampir meninggal

"Saya sakit, kritis, hampir meninggal karena badai Cytokine, lucunya dengan keadaan sudah negatif. yes it's covid," ujarnya.

Deddy menyebut bahwa dirinya selama ini tertular Covid-19 namun tanpa gejala. Meski tak dirasakan, paru-paru ayah Azka Corbuzier itu disebut sudah rusak 60 persen.

Ia lantas meminta bantuan beberapa dokter profesional untuk menyelamatkan nyawanya.

"Jendral Lukman Waka RSPAD Dr Wenny Tan hingga Dr Gunawan turun tangan semaksimal mungkin tuk menstabilkan keadaan daya keluar dari masa kritis. Yes it's life and death situation," ungkapnya.