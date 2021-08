Waspada, Inilah 5 Bahaya Jika Kamy Terlalu Sering Melakukan Hubungan Suami Istri

BANGKAPOS.COM - Hubungan suami istri merupakan aktivitas yang menyenangkan sekaligus bisa menambah keharmonisan dalam suatu hubungan.

Meski menyenangkan, terlalu sering melakukan hubungan intim bisa menimbulkan efek samping yang tidak baik untuk tubuh.

Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa frekuensi yang tepat untuk melakukan hubungan intim?

Dikutip dari Kompas.com, asisten profesor klinis kebidanan, ginekologi, dan pengobatan reproduksi di The Icahn School of Medicine di Mount Sinai Health System di New York City, Rebecca C. Brightman, MD mengatakan, definisi "sering" tersebut sebetulnya bervariasi.

"Selain itu, jika terasa nyaman dan tidak menyakitkan, maka seks pada frekuensi berapa pun tidak masalah," ujar Rebecca.

Namun, jika kamu merasakan 5 hal di bawah ini, itu berarti kamu terlalu sering berhubungan intim.

Apa saja?

1. Pembengkakan pada Miss V dan labia

Terlalu sering berhubungan seksual bisa menyebabkan pembengkakan Miss V dan labia yang berlebihan.