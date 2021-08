Wulandari Bocah Pemulung yang Viral dapat Bantuan Dana PIP dari Pemerintah Pusat, Ini Besarannya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Sekolah SDN 2 Sungailiat Kabupaten Bangka, Sofiatul Munaroh mengatakan pelaksanaan belajar daring (online) yang diberlakukan saat ini memang tidak ada anggaran dari sekolah melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk pembelian pulsa paket data bagi siswa yang kurang mampu.

Diketahui SDN 2 Sungailiat merupakan tempat Wulandari (11), bocah perempuan yang bekerja menjadi pemulung bersama adiknya, Pelangi menggunakan sepeda mini yang kisahnya viral di media sosial setelah kisahnya diungkapkan Bangkapos.com, Jumat (20/08/2021) lalu.

"Untuk bantuan pulsa paket data internet untuk siswa tidak mampu memang tidak ada dianggarkan melalui dana BOS, namun untuk Wulandari itu ada mendapatkan bantuan dana dari Program Indonesia Pintar (PIP). Jadi dana dari PIP ini bisa dimanfaatkan siswa untuk membeli paket data internet dan keperluan sekolah lainnya," jelas Sofiatul yang dihubungi Bangkapos.com, Senin (23/08/2021) di sela-sela kegiatan rapat di SDN 10 Sungailiat.

Menurutnya, selain Wulandari juga ada beberapa anak lainnya yang kurang mampu juga mendapatkan batuan dana dari PIP ini.

"Dana bantuan PIP ini yang memberikan dari pemerintah pusat untuk membantu biaya sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk sekolah kami ada sekitar 40 lebih siswa yang mendapatkannya, termasuk Wulandari," kata Sofiatul.

Diungkapkannya besaran bantuan PIP ini sekitar Rp225.000 per semester (6 bulan) atau Rp450.000 per tahun per siswa, dimana pencairannya setiap 6 bulan atau per semester langsung dimasukkan ke rekening orangtua siswa tersebut.

"Dana bantuan PIP ini bisa digunakan untuk membeli pulsa paket data, baju seragam siswa dan kebutuhan siswa lainnya," tukas Sofiatul.

Diakuinya dalam pelaksanaan sistem kegiatan belajar daring saat ini memang masih banyak kendalanya, selain kesulitan membeli pulsa paket data, bahkan ada beberapa siswa di sini yang orangtuanya tidak memiliki handphone android atau masih handphone biasa.

"Solusinya pihak orangtua atau walimurid bersama siswa boleh datang ke sekolah dalam jumlah terbatas secara bergiliran untuk mengambil tugas ataupun mengumpulkan tugas sekolah yang diberikan guru-guru," kata Sofiatul.

Diakuinya untuk sekolah SDN 2 Sungailiat masih terbilang jarang untuk melakukan belajar daring, karena kita juga harus memahami keterbatasan para orangtua.

"Situasi saat ini memang banyak orangtua kesulitan mencari nafkah, sehingga kesulitan membeli pulsa paket data bahkan memang tidak memiliki handphone android sama sekali, jadi terpaksa mereka datang ke sekolah, yang terpenting semua siswa harus tetap bisa mengikuti pelajarannya," tegas Sofiatul.

(Bangkapos.com/Edwardi)