Berikut Aturan Baru Bikin SIM C, Disesuaikan dengan CC

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi kendaraan roda dua, resmi dibagi menjadi tiga golongan. Pembagian golongan tersebut menyusul adanya Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021.

PS Kasi SIM AKP Ayu Tri Utami, mengatakan, mekanisme penerbitan SIM C sepeda motor ada tiga jenis.

Di mulai dari kendaraan roda dua sampai dengan 250cc, kemudian SIM C I kendaraan roda dua 250cc dengan 500cc, sedangkan SIM C II roda dua di atas 500cc.

"Untuk tiga jenis golongan SIM tersebut, dibagi menjadi 3 golongan nantinya tergantung dengan kapasitas cc kendaraan roda dua," kata Ayu, mewakili Direktur Lalulintas Polda Babel Kombes (Pol) Hindarsono, Selasa (24/8/2021).

Disampaikannya, pemberlakuan tiga golongan SIM ini masih tahap sosialisasi, sambil menunggu kesiapan piranti lunak dan sarpras pendukung lainnya.

"Sampai saat ini kami masih menunggu arahan dan petunjuk Korlantas Polri serta sambil persiapan Sarpas pendukung pelaksanaannya," bebernya.

Ayu menambahkan, bagi masyarakat yang ingin memiliki SIM C I dan C II itu, nantinya, terlebih dulu harus memiliki SIM C selama I tahun.

"Jadi masyarakat yang ingin memiliki SIM C I harus memiliki SIM C dulu selama 1 tahun, sedangkan memiliki SIM C II harus punya SIM C I selama 1 tahun juga, tidak bisa langsung karena kompetensinya berbeda antara kendaraan 250cc dengan 500cc," ungkapnya.

Lanjutnya, penertiban SIM C I dan C II ini nantinya memiliki aturan dan persyaratan yang berbeda dengan SIM C.

"Persyaratan dan mekanisme hampir sama, yang membedakan adalah usia minimal, berdasarkan Perpol No. 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi usia minimal 17 tahun untuk SIM C, minimal 18 tahun untuk SIM CI dan 19 tahun untuk SIM CII , dan ujian teori serta praktek yang mungkin sedikit berbeda, syarat lainnya serta PNBP sama," pungkasnya.

(Bangkapos.com / Anthoni Ramli)