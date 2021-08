3 Hal Terpenting yang Harus Diketahui untuk Menurunkan Tekanan Darah

BANGKAPOS.COM - Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer.

Karena, sering kali penyakit tekanan darah tinggi tak menimbulkan gejala. Meskipun tidak menimbulkan gejala, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi kesehatan, seperti stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga kematian.

Namun sebenarnya, hampir semua kematian, penyakit, dan kecacatan yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi dapat dicegah.

The Surgeon General’s Call To Action To Control Hypertension mencatat, hanya 1 dari 4 orang dengan tekanan darah tinggi yang dapat mengendalikannya.

Menurut R. Todd Hurst, MD, FACC, FASE, spesialis jantung dari Pusat Kesehatan Jantung Banner – University Medicine Heart Institute, ada tiga hal terpenting yang harus diketahui untuk menurunkan tekanan darah, yang selanjutnya bisa menyelamatkan nyawa.

1. Ketahui tekanan darah Anda

Jika memungkinkan, periksa secara rutin tekanan darah Anda di rumah.

Banyak alat pengukur tekanan darah atau tensi meter dengan harga terjangkau.

Secara teratur periksa tekanan darah Anda di rumah.

Sangat penting untuk duduk tenang selama 5 menit sebelum melakukannya.