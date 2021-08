ANC dan Tim Baher Sharing Session Beasiswa di Bangka Selatan, Jangan Takut Kuliah di Luar Negeri

ANC dan Tim Baher Sharing Session Beasiswa

* Berikan Motivasi Beasiswa Luar Negeri bagi Siswa Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM - Lembaga Kursus dan Pelatihan Abdi Negara Cendekia bersama dengan Tim Bangka Selatan Hame-hame Bergerak (Baher) menggelar Sharing Session Beasiswa dan Kuliah Luar Negeri bagi peserta didik di Kabupaten Bangka Selatan.

Sedikitnya 70 peserta didik asal Bangka Selatan turut serta dalam kegiatan yang dilakukan di Laboratorium Seni dan Budaya SMA Muhammadiyah Toboali, Rabu (25/8/2021).

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh CEO Abdi Negara Cendekia (ANC) Bangka Selatan, Anshori yang juga bertindak sebagai moderator kegiatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Selatan yang juga pembina Yayasan Abdi Negara Cendekia, Benny Supratama dan Plt Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Bangka Selatan, Hefi Nuranda.

Dalam kegiatan sharing session ini, tiga orang yang pernah menjalani pendidikan tinggi dengan beasiswa di luar negeri yakni Arief Budiman, Penerima Beasiswa di Wuxi Institute of Commerce Huaiyin Institute of Technology Tiongkok pada tahun 2018, Sellita sebagai penerima beasiswa di Higher School of Economics Moscow Rusia pada jenjang pendidikan S2 pada tahun 2018 dan Usamah Taqiyuddin penerima beasiswa S1 Politik dan Publik Admininstrasi Uludag University Bursa, Turki pada tahun 2016.

CEO Abdi Negara Cendekia (ANC) Bangka Selatan Anshori menyatakan, kegiatan ini pertama kalinya digelar di Toboali dan akan terus diupayakan demi meningkatkan minat para calon mahasiswa asal Bangka Selatan.

"Kegiatan sharing session ini perdana kami lakukan saat ini agar adik-adik kita di Toboali dan wilayah lainnya yang memiliki minat untuk kuliah dapat mengetahui bagaimana mencari beasiswa," ujar Anshori.

Anshori menambahkan agar melalui kegiatan ini para siswa yang hendak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dapat mengetahui dari mana, apa saja yang diperlukan dan kemana saja kampus tujuannya dengan beasiswa.

"Kami dalam hal ini juga akan terus membantu dan memberikan pembekalan sehingga siswa kita yang ingin kuliah dapat dibantu baik secara teknis untuk TOEFL, administrasi hingga teknis kuliahnya," tuturnya.

Satu dari tiga narasumber sharing session, Sellita yang merupakan alumni Pascasarjana di Higher School of Economics Moscow Rusia menyebutkan jika kuliah di luar negeri tentunya dapat membuka pikiran mahasiswa menjadi lebih luas dan terbuka.

Ia juga mengingatkan jika kendala bahasa asing jangan dijadikan sebagai ketakutan karena dapat dipelajari dengan baik dan dapat berkomunikasi menjadi lebih baik.

"Beasiswa di luar negeri merupakan kebanggaan sehingga jangan takut untuk mengambil kesempatan bagus ini. Kita tidak sendirian di luar negeri nantinya karena ada Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan ada juga Kedutaan Besar RI di negara tujuan yang selalu siap memfasilitasi kita di luar negeri." (adv/jhk)