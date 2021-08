Harga Susu Beruang Melambung, Pedagang Susah Dapat Stok

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga susu beruang di Kota Pangkalpinang kini melambung. Bahkan, susu Bear Brand langka diperoleh, sejumlah toko seperti di kawasan Selindung Baru tidak lagi menjual susu beruang dikarenakan harganya yang melambung. Selain itu susu jenis ini memang susah diperoleh di agen.

Bangkapos.com mendatangi lima toko di kawasan Selindung Baru, tidak nampak satu pun susu beruang terpajang di toko tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh pemilik toko sembako yang beralamat di Jl Kartini Utama Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Ida (34) menyebutkan pihaknya sudah 2 Minggu tak menjual susu beruang.

Penyebabnya karena harga mahal dan stok dari agen susah didapat.

"Stok tidak ada sejak hampir 2 minggu yang lalu. Kami memilih tidak jualan karena mahal modalnya sudah Rp 470.000 per dus, per kalengnya sudah Rp15.700, sementara sebelum heboh masih Rp285.000 per dus," kata Ida saat ditemui di toko, Kamis (26/8/2021).

Menurutnya, susu beruang dengan Ultramilk padahal kandungan sama saja, tetapi konsumen memilih susu beruang karena dianggap lebih ampuh untuk menjaga kesehatan.

"Dari saya sendiri memilih tidak berjualan susu beruang karena harga tinggi. Biasanya ambil di agen yang ada di Gabek.

Sementara, toko yang berlokasi di Selindung Baru menuju Lontong Pancur juga mengatakan tidak ada stok susu beruang, karena pihaknya sulit mendapatkan dan harganya cukup mahal.

"Modal juga mahal harus Rp16.000 per kalengnya. Barangnya susah juga kadang, biarlah kosong dulu, modalnya mahal," Kata pemilik toko tersebut.

Sebelumnya, Bangkapos.com juga mengunjungi beberapa toko lainnya. Namun hasilnya sama tidak ada stok susu beruang di toko tersebut.