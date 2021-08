Harga TBS Kelapa Sawit Ada Penurunan, Ketua APKASINDO Bangka Sebut Dulu Sempat Jatuh Kini Cukup Baik

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga TBS kelapa sawit saat ini di tingkat pembelian pabrik CPO mengalami penurunan sedikit, dari Rp2.590 per kg TBS menjadi Rp2.560 per kg.

"Terhitung sejak tanggal 24 Agustus tadi harga TBS kelapa sawit di tingkat pabrik CPO Rp2.560 per kg , sedangkan sebelumnya tanggal 13 Agustus lalu harga sempat naik Rp2.590 per kg, jadi saat ini ada penurunan sekitar Rp30 per kg TBS," kata Jamaludin, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka di kantornya, Kamis (26/08/2021).

Dilanjutkannya, berdasarkan hasil zoom meeting seluruh pengurus APKASINDO se Indonesia baru-baru ini diketahui harga kelapa sawit paling tinggi di Medan Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumsel yakni Rp2.700 per kg.

"Sedangkan untuk harga kelapa sawit di daerah Sulawesi, Kalimantan dan sekitarnya baru di kisaran harga Rp2.000-an , jadi untuk harga kelapa sawit di Kepulauan Bangka Belitung masih terbilang cukup tinggi dan bagus," ujar Jamaludin.

Menurutnya, kenaikan harga kelapa sawit hingga di atas Rp2.500 per kg TBS merupakan sejarah yang cukup baik, sebab sebelumnya harga kelapa sawit ini berada di kisaran harga Rp1.000 bahkan dulu sempat jatuh ke harga terendah Rp500 per kg.

"Bahkan petani kesulitan menjual hasil panennya karena masih kekurangan jumlah pabrik CPO saat itu, sehingga hasil panen kelapa sawit harus dijual ke luar Pulau Bangka," ungkap Jamaludin.

Dilanjutkannya untuk harga pembelian kelapa sawit di tingkat petani saat ini Rp2.300 per kg tergantung jarak tempuh kebun ke pabriknya.

"Secara umum harga kelapa sawit saat ini memang cukup baik dan menguntungkan bagi petani, meskipun saat ini masih ada wabah Covid-19, namun masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit secara ekonomi saat ini mampu bertahan untuk bisa hidup lebih sejahtera," kata Jamaludin.

Diungkapkannya, untuk para petani kelapa sawit anggota APKASINDO Bangka yang berhasil membeli mobil untuk membantu kelancaran usahanya terbilang sudah cukup banyak.

"Bahkan dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit di pusat saat ini telah membuat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) minimal 400-500 hektare untuk setiap kabupaten, juga ada bantuan beasiswa bagi anak-anak petani sawit yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, juga membantu pembangunan jalan usaha tani," jelas Jamaludin.

