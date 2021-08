Catatan Perjalanan Ujung Timur Indonesia, All New NMAX Hadirkan Rasa Nyaman Selama Berkendara

BANGKAPOS.COM - Aktivitas touring memang menjadi kegiatan yang sangat digemari oleh para bikers, termasuk juga bagi para bikers Maxi Yamaha.

Selain sebagai sarana dalam menyalurkan hobi dan semangat, kegiatan touring kerap kali juga membawa sebuah misi yang menjadi nilai unik dari perjalanan tersebut.

Sebut saja cerita fenomenal Lilik Gunawan dan putranya Balda yang tercatat telah dua kali melakukan touring lintas negara dari Indonesia menuju Makkah, Arab Saudi dan Dili, Timor Leste dengan menaiki motor NMAX miliknya.

Touring yang menempuh jarak ribuan kilometer tersebut, didorong oleh semangat 'Mengumpulkan Surat Cinta untuk Ibu' sebagai kebutuhan pembuatan buku.

Cerita perjalanan touring dengan membawa misi ini ternyata juga banyak diadopsi oleh komunitas Maxi Yamaha di bumi Nusantara.

Pada pertengahan bulan Agustus, salah satu komunitas Maxi Yamaha yang berada di ujung Timur Indonesia, tepatnya di Kepulauan Biak, Papua, baru saja menyelesaikan touring bertajuk Long Ride to East.

Kegiatan touring yang diprakarsai oleh tujuh rider Maxi Yamaha ini membawa misi sosial, yaitu membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan sekaligus mempromosikan destinasi wisata unggulan yang ada di Kepulauan Biak, Papua. Kegiatan ini menjadi semakin bermakna karena dilakukan di bulan Kemerdekaan Indonesia.

"Kegiatan Long Ride to East ini adalah touring kemerdekaan yang membawa misi sosial dimana kami membagikan paket sembako kepada warga Biak yang secara ekonomi terdampak oleh pandemi Covid 19 dan membutuhkan bantuan. Dalam menyalurkan bantuan ini kami sangat terbantu dengan bagasi All New NMax yang besar, bisa menampung puluhan paket sembako yang kami bawa," terang Danang Kusbiantoro, peserta touring yang juga merupakan Ketua Yamaha NMAX Club Indonesia (YNCI) Chapter Biak, Papua dari rilis, Jumat (27/8/2021).

Catatan Perjalanan touring dari Timur Indonesia bagi sembako (istimewa)

Perjalanan yang menempuh jarak sekitar kurang lebih 150 kilometer ini dimulai dari Kota Biak yang terletak di selatan pulau. Kemudian bergerak ke Timur menuju Desa Anggopi, Saori dan Maggerebo. Ketiga desa tersebut merupakan lokasi yang disasar untuk pembagian Sembako.

Setelah usai membagikan sembako, perjalanan dilanjut menuju Kawasan Wisata Telaga Biru di wilayah pesisir Pantai Semeres serta Goa Air di daerah Kajasbo.

Danang menyatakan, medan yang dilalui menuju kesana cukup menantang karena kondisinya yang berlubang dan belum dilapisi aspal.

Namun, berbagai fitur pendukung yang ada di All New NMAX miliknya, dinilai mampu menghadirkan rasa #nyamanMAXImal selama berkendara.

"Selain membagikan sembako, perjalanan touring ini juga kami manfaatkan untuk mempromosikan wisata alam yang ada di Kepulauan Biak, surga kecil di ujung Timur Indonesia. Sangat cocok bagi yang menggemari Adventure Tourism. Meskipun rute menuju spot wisata pantai dan goa tersebut jelek dan jaraknya cukup jauh dari kota, tapi perjalanan ini tetap terasa nyaman dengan menaiki All New NMax. Posisi duduknya yang rileks dan suspensinya yang dilengkapi tabung benar benar memberikan peredaman yang maksimal," terang Danang.

Eksistensi komunitas NMAX yang merambah hingga ke ujung Timur Indonesia, tentu menjadi bukti bahwa motor tersebut merupakan Dream Bike yang dapat memberikan rasa #banggaMAXImal bagi penggunanya.

Hal itu dikarenakan, selain desainnya yang premium, motor yang menyandang predikat Bike of The Year (versi Tabloid Otomotif) dan Motor Cycle of The Year (versi GridOto.com) di tahun 2020 tersebut, telah dilengkapi dengan berbagai fitur fitur unggulan yang handal dalam mendukung mobilitas harian. (*/t2)