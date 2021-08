Pengumuman Jadwal SKD CPNS Kota Pangkalpinang Tahun 2021, Tes Dimulai 7 September - 14 Oktober 2021

BANGKAPOS.COM--Pelaksanaan tes SKD CPNS 2021 untuk Kota Pangkalpinang telah diumumkan. Pelaksanaan tes akan digelar di 23 titik lokasi ujian yang tersebar di Indonesia.

Pelamar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi, dan selanjutnya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebanyak 5.961 (Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu) orang;

Pelamar Seleksi CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021, akan mengikuti ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di 23 (Dua Puluh Tiga) titik lokasi Ujian CAT BKN.

Sebanyak 5.362 akan mengikuti tes SKB di UPT BKN Pangkalpinang.

Baca juga: 10 Manfaat Kesehatan yang Mengejutkan dari Hubungan Intim, Sejumlah Penyakit Bisa Sembuh

Baca juga: Jarang Berhubungan Intim Bisa Berbahaya, Bagaimana Kalau Dokter larang Hubungan Suami Istri 15 Tahun

Baca juga: Petani Ini Terkejut Lihat Isinya, Setelah Warga Bedah Perut Ular Piton Sepanjang 4,5 Meter

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terlampir, dan dapat dilihat di website https:/bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id/website.

Peserta Wajib Hadir 90 (Sembilan Puluh) Menit sebelum pelaksanaan ujian, untuk melakukan proses registrasi sebelum pelaksanaan ujian, dan akan ditutup 5 (lima) menit sebelum pelaksanaan ujian;

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Titik Lokasi Ujian CAT ± SKD dibagi masing-masing 3 (tiga) Sesi per hari, dan 4 (empat) Sesi per hari, dengan jadwal per sesi.

* Sesi 1

Registrasi 06.30-08.00 WIB

Pelaksanan SKD, 08.09.40 wib