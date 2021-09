AntusiasTalenta Digital Tanah Air, DigiHackAction Telkomsel Solusi Masa Depan Periklanan Digital

BANGKAPOS.COM - Rangkaian program DigiHackAction yang telah digelar Telkomsel resmi mencapai puncaknya yang ditandai dengan berlangsungnya Demo Day, dimana sepuluh finalis mempresentasikan langsung ide ide terbaik mereka di depan para dewan juri secara virtual, Senin (30/8/2021).

Demo Day ini sekaligus menjadi penutup seluruh rangkaian kegiatan program Adtech dan Martech Hackathon pertama di Indonesia ini dengan diumumkannya tiga pemenang utama.

"Sampainya kita pada tahap ini merupakan momentum bagi Telkomsel dalam memperkuat peran kami sebagai society enabler yang mampu membuka peluang lebih luas bagi talenta digital unggul di seluruh Indonesia untuk lebih berkembang dengan memberikan solusi teknologi yang inovatif dan bermanfaat bagi pelaku bisnis di Indonesia, khususnya UMKM. Semoga DigiHackAction dapat lebih banyak menciptakan beragam inovasi dalam solusi dan ide bisnis yang lebih customer centric untuk memenuhi berbagai kebutuhan digital marketing di Indonesia sehingga mampu #BukaSemuaPeluang yang akan berkontribusi pada kemajuan industri digital advertising di Indonesia," kata SVP Digital Advertising & Banking Telkomsel Ronny W. Sugiadha dari rilis, Selasa (31/8/2021).

Tingginya antusias talenta digital Tanah Air untuk mengasah kemampuan sudah terlihat sejak dibukanya pendaftaran DigiHackAction yang berlangsung selama Juni hingga Juli 2021.

DigiHackAction yang mengusung tema 'The 1st Adtech and Martech Hackathon in Indonesia' pada tahun ini menerima sebanyak 300 ide.

Ratusan ide tersebut datang dari para peserta dengan berbagai latar belakang yang di antaranya 68 persen tim independen, 24 persen startup, 27 persen pengembang, dan 11persen perusahaan digital.

Berdasarkan jumlah ide yang masuk, 46 persen di antaranya memilih tema Advertising and Marketing Direct Solution, 28 persen memilih Digital Advertising Product, dan 26 persen memilih Advertising and Marketing Support Solution. Ratusan ide tersebut kemudian dikurasi hingga tersaring 137 ide (Top 100) yang diumumkan pada 14 Agustus 2021. Para juri kemudian mulai mengambil alih peran dalam mengkurasi ide ide tersebut untuk dipilih menjadi 10 ide terbaik (Top 10) untuk dipresentasikan pada Demo Day yang diumumkan pada 26 Agustus 2021 lalu.

Demo Day pada program Telkomsel DigiAds bersama Telkomsel Innovation Center (TINC) dan DS DailySocial (DS) ini merupakan acara pamungkas yang dinanti, baik oleh para finalis maupun dewan juri.

Pada kesempatan ini, setiap finalis akan mempresentasikan berbagai ide inovatif dan revolusioner yang telah diformulasikan kepada dewan juri dalam waktu dibatasi untuk dapat memberikan tantangan tersendiri bagi para finalis menunjukkan profesionalitasnya dalam menjabarkan berbagai ide secara singkat dan impresif kepada dewan juri. (*/s2)