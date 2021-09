Ribuan Konten Dalam Ajang Kompetisi MAXi Yamaha Journey

BANGKAPOS.COM - Antusiasme peserta di ajang kompetisi MAXi Yamaha Journey yang berlangsung selama dua bulan (1 Juni 31 Juli 2021) sangat tinggi.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah peserta yang ambil bagian mencapai lebih dari 1.200 orang, dimana mereka membagikan lebih dari 3.000 konten digital terkait skutik Maxi Yamaha di media sosial.

Dari ribuan konten yang dihasilkan, dewan juri telah melakukan penilaian untuk menentukan para pemenang berdasarkan tingkat kreativitas, serta antusiasme mereka dalam memproduksi karya foto dan video tersebut.

Total sebanyak 22 peserta yang terdiri dari pengguna XMAX, NMAX, Aerox dan Lexi, terpilih sebagai juara yang diumumkan pada Selasa, 31 Agustus 2021, melalui akun resmi Instagram @yamahaindonesia.

Baca juga: Refocusing Anggaran dan Inovasi Pemerintah Daerah untuk Minimalisir Dampak Pandemi Covid-19

Dari ke 22 pemenang tersebut, 10 di antaranya merupakan juara untuk kategori Best Photo (foto terbaik), lalu 10 lainnya adalah juara Best Video (video terbaik) dan 2 peserta lagi merupakan juara Most Quantity Content, atau peserta dengan kontribusi konten terbanyak (foto dan video).

Sebagai bentuk apresiasi, para pemenang ini nantinya akan segera mendapatkan hadiah menarik senilai puluhan juta rupiah dari Yamaha, seperti I Phone 12, Action Cam Go Pro, Action Cam DJI, Smart Watch Garmin, Helmet AGV, hingga produk aksesoris dan apparel resmi dari Yamaha.

"Yamaha Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kompetisi MAXi Yamaha Journey 2021, dan juga selamat kepada para pemenang yang telah membagikan konten digital terbaiknya. Ruang kompetisi ini tidak hanya membuktikan semangat serta kreatifitas peserta untuk tetap produktif di masa pandemi, namun, juga menunjukan kenyamanan maksimal yang dimiliki motor MAXinya dalam menunjang mobilitas harian, dan hobi penggunanya melalui karya digital yang dibagikan di media sosial," ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg dari rilis, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Benih Cinta Nino dan Chaterine, Rumah Aldebaran Dijaga Ketat, Bocoran Ikatan Cinta 1 September 2021

Baca juga: Toko Seragam Sekolah Mulai Ramai Pembeli

"Selamat kepada para pemenang di seluruh area, selamat juga kepada @mona_ahai salah satu pemenang MAXi Yamaha Journey yang berdomisili Belitung, Mona juga adalah salah satu member dari MRCB (Max Rider Club Belitung). Semoga hadiah ini bermanfaat dan menjadi salah satu momen yang tak terlupakan bersama Yamaha," ujar Oriansah.M selaku Area Control Marketing CV Sumber Jadi Main Dealer Yamaha Bangka Belitung.

Para pemenang akan segera dihubungi oleh pihak Yamaha terkait proses pengiriman hadiah.

Bagi pelanggan setia Yamaha, nantikan terus berbagai event dan aktivitas menarik lainnya yang dapat memberikan pengalaman berkendara lebih menyenangkan. Salam Semakin di Depan! (*/s2)

Pemenang Maxi Yamaha Journey

Juara Best Photo Best Video Most Qty. Photo Most Qty. Video

1 @rizalamrulloh51 @bayriwiguna @marcellussanop @fandijii

2 @kucobasaja @iponk.alphablopho

3 @anggienuarie @andrealasson

4 @mona_ahai @kharismagema

5 @ps_wiraatmaja @dandyalfianiko_

6 @surabishoot @fauzandzakhwan

7 @mayahawan @andri_p_raharjo

8 @ezra.tacazily @budiartanaaa

9 @ronaldus_30 @babehhkumisz

10 @dahniel_photography @mulia_octora