Delapan Bulan Satlantas Polres Bangka Selatan Terbitkan 3.068 SIM,

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Terhitung sejak Januari 2021 hingga kini, Satuan Pelayanan Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas SIM) Polres Bangka Selatan telah mengeluarkan sebanyak 653 SIM A dan C permohonan baru.

Kepala Satuan Lalulintas Polres Bangka Selatan, AKP Jean Alvin Sinulingga menyatakan sejak Januari 2021 hingga hari ini, Jumat (3/9/2021) sebanyak 653 pengajuan SIM baru baik SIM A maupun SIM C dan sebanyak 2.415 pengajuan perpanjangan SIM baik SIM A maupun SIM C. Sehingga total ada 3.068 SIM.

Ia menambahkan saat perayaan HUT Ke-75 Bhayangkara, sebanyak 22 SIM baru maupun perpanjangan diberikan secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang hari lahirnya pada 1 Juli.

"Total keseluruhan itu sebanyak 653 SIM permohonan baru yang telah kami keluarkan. Sedangkan untuk perpanjangan itu sebanyak 2.415 SIM," ujar AKP Jean kepada bangkapos.com.

Baca juga: Heboh Soal Penganiayaan Ayu Thalia, Nicholas Sean Anak Ahok Posting Pakai Baju Militer dan Senjata

Baca juga: Video Terbaru Gisel Bikin Heboh Lagi, Pakaian Serba Hijau Ditonton Sampai 4,2 Juta Kali

AKP Jean menambahkan bagi pemohon yang akan melakukan pengajuan permohonan pembuatan SIM maka harus melengkapi persyaratan yang ada seperti misalnya menyiapkan syarat administrasi berupa KTP, dokumen keimigrasian untuk WNA, mengisi formulir permohonan.

Adapula syarat kesehatan yang harus dipenuhi yaitu dinyatakan sehat jasmani melalui Surat Keterangan Dokter dan dinyatakan sehat rohani melalui Surat Keterangan Psikologi.

"Setelah proses administrasinya lengkap dan lolos maka akan dilanjutkan dengan tahapan ujian teori dan ujian praktik," imbuhnya.

Masih Sosialisasikan Penggolongan SIM C

Satuan Pelayanan Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas SIM) Polres Bangka Selatan akan memberlakukan penggolongan SIM C untuk pengendara sepeda motor menjadi tiga jenis.

Penerapanya yakni dengan penggolongan SIM C, C I dan C II yang akan diterapkan.

Penggolongan SIM ini lanjut AKP Jean dilakukan sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

"Sesuai dengan Perpol ini, maka SIM C itu ada tiga golongan yakni SIM C, SIM C I dan SIM C II. Saat ini kami masih dalam proses sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan raya," ucapnya.

Mengenai penggolongan ini, AKP Jean menyebutkan SIM C akan berlaku untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 CC.

Sementara itu SIM C I berlaku untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 CC sampai dengan 500 CC atau kendaraan bermotor yang menggunakan daya listrik.

Sedangkan SIM C II berlaku untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 CC atau kendaraan bermotor sejenis yang menggunakan daya listrik. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)