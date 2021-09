Suzuki New Carry Pick Up Kendaraan Niaga, Berkonstribusi Perolehan Devisa Negara

ANDAL BERKUALITAS - Suzuki New Carry Pick Up telah membantu wirausahawan di Bangka Belitung sebagai alat transportasi yang andal dan berkualitas.

BANGKAPOS.COM - SUZUKI New Carry Pick Up merupakan kendaraan niaga andalan Suzuki yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1976.

Sejak kehadirannya, Suzuki New Carry Pick Up telah membantu wirausahawan di Bangka Belitung sebagai alat transportasi yang andal dan berkualitas untuk menunjang kegiatan usahanya.

New Carry Pick Up yang sangat iconic ini telah melewati perjalanan panjang dengan peningkatan kualitas performa dan fitur kendaraan mulai dari dimensi, wheelbase, ukuran bak hingga kapasitas mesin.

Dengan keunggulan inilah yang menjadi salah satu faktor utama New Carry Pick Up memiliki nilai kepemilikan dengan harga jual tinggi, sehingga menjadikannya kendaraan usaha sekaligus investasi yang menguntungkan.

Untuk harga, Suzuki Carry Pick Up cukup dengan DP mulai Rp8 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan, Anda sudah bisa bawa pulang.

Selain DP dan angsuran yang terjangkau, dapatkan juga free angsuran 1 bulan khusus pembelian New Carry Pick Up bulan ini.

Tidak hanya itu, dapatkan juga uang belanja dengan total hingga Rp100 juta dan hadiah langsung produk elektronik.

"Di bulan September ini, kami memberikan harga khusus untuk New Carry Pick Up cukup dengan DP mulai Rp8 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan Anda sudah bisa bawa pulang," ucap Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi dari rilis, Kamis (2/9/2021).

Perlu diketahui Suzuki New Carry Pick Up menjadi produk kendaraan niaga ringan jenis pick up terlaris di pasar domestik.

New Carry Pick Up juga menjadi kontributor bagi perolehan devisa untuk negara karena, pick up produksi Indonesia ini juga diekspor ke puluhan negara di Asia, Oceania hingga Amerika Latin, bahkan sejak Suzuki Carry generasi sebelumnya.

Sebagai kendaraan yang sudah menemani kisah sukses jutaan pengusaha di Indonesia Suzuki New Carry Pick Up diharapkan mampu menggerakkan kembali aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia khususnya di Bangka Belitung.



Tetap mengusung konsep I.L.M.U, yakni irit bensin dan perawatannya, lama umur pakainya, muatnya banyak, dan untung di ujung, New Carry Pick hadir dengan tiga pilihan warna yakni putih, silver dan hitam. (*/t4)