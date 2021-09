Harga Pakan Ternak di Acun Aquarium Pangkalpinang Naik, Berkisar Rp1.000 Hingga Rp7.000

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga pakan ternak di Acun Aquarium berlokasi Jl Gudang Padi, Semabung Baru Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan.

Kendati demikian, kenaikan tersebut tidak signifikan dan hanya beberapa item saja yang mengalami kenaikan.

Adanya kenaikan harga pakan ternak ini disampaikan oleh karyawan toko Acun Aquarium, Mimi (22) kepada Bangkapos.com.

"Harga pakan ternak memang naik tetapi cuma pakan ayam yang kasar sama halus," katanya saat ditemui di toko, Selasa (7/9/2021).

Menurutnya, kenaikan harga per karung rata-rata Rp5.000 sampai Rp7.000 dan yang per kilogram mengalami kenaikan Rp1.000.

"Naik semua merek untuk pakan ternak ayam yang halus sama kasar kisaran Rp5.000-7.000 per karung. Kalau per kilogram naik Rp1.000. Jadi misal kemarin Rp8.000 per kilogram sekarang sudah Rp9.000," jelas Mimi.

Di Acun Aquarium sendiri menyediakan pakan ternak seperti dedek, pakan kasar, pakan halus, sama gabah untuk ayam jago dan jagung serta Pollard yang terdapat beberapa merk.

"Makanan ayam merek Sinta 21E Rp9.000 per kilogram, kemudian Sinta SP-2 Rp8.500 per kilogram, GF 512 Rp8.000 per kilogram, klks Comfeed Rp10.500 per kilogram, Dedak Padi Rp5.000, Gabah Rp10.000, Park Comfeed Rp8.000 per kilogram, Jagung Madura Rp9.000 per kilogram, Jagung Pecah Rp7.000 per kilogram," jelas Mimi.

Mimi memperlihatkan pakan ayam halus eceran per kilogram di Acun Aquarium Jl Gudang Padi, Semabung Baru Kota Pangkalpinang, Selasa (7/9/2021). (Bangkapos.com/Widodo)

Untuk saat ini harga pakan ternak per karung di kisaran mulai dari Rp60.000 sampai Rp70.000 khususnya pakan ternak ayam dan bebek.

Dia mengatakan, kenaikan harga pakan ternak pada dasarnya tidak menentu untuk setiap merk dan sering berubah-ubah.

Mimi melanjutkan, terjadinya sedikit kenaikan pada beberapa pakan ternak tersebut dikarenakan impor dari luar, dan ada beberapa merk yang saat ini tidak tersedia karena beberapa kendala.

"Naiknya karena bahan baku impor dari luar negeri, bukan produksi dari sini. Untuk stok yang ada harga agak tinggi. Jadi ada beberapa merk yang kosong terutama harga yang terjangkau karena kendala gelombang tinggi," sebutnya.

Kendati demikian, daya beli masyarakat terhadap pakan ternak tetap stabil dan tidak pengaruhi harga sedikit naik tersebut, sebab, dalam sehari menurut Mimi pakan ternak bisa terjual 30 hingga 60 karung.

Sementara eceran per kilogram bisa terjual dalam sehari kisaran 30-an kilogram baik pakan ternak halus maupun kasar.

(Bangkapos.com/Widodo)