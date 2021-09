Kabar Duka Presenter Koes Hendratmo Meninggal Dunia di Usia 79 Tahun, Ini Sosoknya

BANGKAPOS.COM - Presenter dan MC kondang Koes Hendratmo meninggal dunia, Selasa (7/9/2021).

Kabar duka Koes Hendratmo meninggal dunia disampaikan presenter kondang Helmi Yahya melalui akun Instagramnya.

"Selamat jalan guruku, penyanyi dan MC terbaik Indonesia!" tulis Helmi Yahya seraya mengunggah foto Koes Hendratmo, Selasa siang.

"Semoga diterima di sisi-Nya! You will be missed! Al fatehah!" lanjut Helmi Yahya.

Terkait kabar Koes Hendratmo meninggal dunia, Bonita dan Anda Perdana belum dapat dimintai komentarnya.

Bonita dan Anda Perdana adalah dua dari tiga anak Koes Hendratmo.

Sosok Koes Hendratmo sendiri tidak asing lagi bagi generasi 80 hingga 90 an.

Wajahnya akrab tampil sebagai pemandu acara 'Berpacu Dalam Melodi'.

Koes Hendratmo lahir 9 Februari 1942.

Selain sebagai presenter, Koes Hendratmo juga dikenal sebagai seorang penyanyi yang memulai kariernya di akhir 1960-an.