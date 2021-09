Maria Vania Unggah Video Room Tour, Suka Lakukan Hal Ini di Balkon Kamar : Enak Banget Soalnya

Maria Vania Unggah Video Room Tour, Ternyata Suka Lakukan Hal Ini di Balkon Kamar : Enak Banget Soalnya

BANGKAPOS.COM - Artis cantik Maria Vania beberapa waktu lalu mengunggah video room tour apartemen miliknya di channel YouTube Maria Vania.

"Haiguys welcome to my place, yuk masuk!" ujar Vania mengawali video tersebut.

"Sekarang Vania mau tunjukin ke kalian, tempat Vania tuh seperti apa sih? Let's Go!" tambahnya

Maria Vania Perlihatkan Tempat Tinggalnya di Konten Room Tour (Youtube/MARIA VANIA)

Perempuan 30 tahun itu langsung memperlihatkan tempat tinggalnya mulai dari pintu masuk apartemen.

Baca juga: Video Gisel 13 Detik Ditonton Jutaan Kali, Siapa Sosok di Sampingnya?

Baca juga: Pria Ini yang Dulu Bikin Gisel Susah Move On Setelah Asmaranya Kandas

Dari pintu masuk langsung berhadapan dengan living room (ruang tamu) yang dilengkapi dengan TV dan sofa.

Awal memperkenalkan tempat tinggalnya, Maria Vania mengaku ruang tamu menjadi spot favoritnya.

Maria Vania duduk di sofa ruang tamu jadi tempat favorit untuk mojok (Tangkapan Layar Youtube Maria Vania)

"Dan ini spot favorit Vania, living room," jelas Vania.

"Sukanya Vania mojok tuh disinya," ujarnya lagi.

Maria Vania lalu dengan sigap mempraktekkan posisi duduk dan menyibak rambut panjangnya di pojok sofa abu-abu.