Wagub Abdul Fatah Lepas 18 Calon Praja IPDN Tahun 2021 Asal Bangka Belitung ke Jatinangor

BANGKAPOS.COM - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Abdul Fatah melakukan kegiatan pelepasan 18 Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Kep. Babel) tahun 2021. Kegiatan berlangsung di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur, Selasa (07/09/2021).

Mengawali kegiatan ini Wagub Abdul Fatah mengucapkan selamat kepada calon praja yang telah berhasil mengikuti test kompetensi dasar yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga terpilih putra putri terbaik Babel dan besok hari Rabu, 8 September 2021 akan diberangkatkan ke kampus IPDN Jatinagor Jawa Barat.

Menurut wagub, IPDN adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah untuk pembentukan sumber daya manusia di masa mendatang baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

"Saya mengimbau kepada adik-adik ini agar belajar yang rajin, bertindak benar, ciptakan hubungan silaturahmi yang baik antar sesama praja dan kejar prestasi guna mengharumkan Prov. Kep. Babel," ujar wagub.

Lebih lanjut, wagub menuturkan, calon praja yang berhasil lolos ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Prov. Kep. Babel,terlebih bagi orang tua dan masyarakat Babel.

Kepada orang tua, wagub berharap agar selalu memberikan motivasi dan mengingatkan anaknya untuk selalu menjalankan perintah agama sehingga terhindar dari hal yang buruk.

"Orang tua harus melepaskan anaknya dengan iklas demi meraih masa depan yang gemilang, sertai doa, sehingga anaknya berguna bagi nusa dan bangsa," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Babel Susanti dalam laporannya mengatakan bahwa seleksi penerimaan Calon Praja IPDN Babel tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi no 20 tahun 2021,Keputusan Mendagri no 891.205-988 tahun 2021, Keputusan Mendagri no 892.1-1022 tahun 2021, Keputusan Mendagri no 892.1-1024 tahun 2021 dan Surat Edaran Mendagri no 892.1/3681/SJ tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2021.

Maksud dan tujuan adalah untuk menjaring Calon Praja IPDN yang berkualitas dalam hal ini, memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kesehatan diri yang prima, kemampuan psikoligis diri yang mampu berkembang secara potensial, integritas dan kejujuran diri yang mampu berkomunikasi yang efektif dan kesiapan untuk bekerja.

"Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 372 berasal dari Kabupaten/kota se-Babel, yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar 45 orang, yang lulus test kesehatan 27 orang, yang dinyatakan lulus test psikologi, integritas, dan kejujuran 22 orang, dan di penentuan akhir sebanyak 18 orang, "tegas Susanti.

Calon Praja yang akan diberangkatkan besok terdiri dari 5 orang dari Kabupaten Bangka, 5 orang dari Pangkalpinang , 1 orang dari Kabupaten Belitung , 4 orang dari Kabupaten Bangka Tengah,1 orang dari Kabupaten Bangka Barat, 1 orang dari Kabupaten Bangka Selatan dan 1 orang dari Kabupaten Belitung Timur.

Susanti berharap Calon Praja ini menjadi kader aparatur yang mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang untuk menjalankan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Babel.

Penulis : Hasan. A. M

Foto : Fajar

Editor : Imelda