Yamaha Bagi-bagi Goodie Bag

BANGKAPOS.COM- Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang dirayakan pada 4 September tiap tahunnya merupakan momen spesial bagi masyarakat Indonesia.

Dengan tajuk Yamaha Customer Day di tahun 2021 ini CV Sumber Jadi membuat beberapa aktivitas online dan offline untuk kepuasan pelanggannya yang dilakukan serempak di seluruh dealer Yamaha se-Bangka Belitung tepat pada tanggal 4 September kemarin.

Adapun aktivitas offline yang dilakukan berupa customer surprise at dealer, on the road, at home serta special promo di dealer dan scan reward untuk konsumen di dealer.

Aktivitas dimulai dari pagi hari bersama bujang dayang Yamaha dengan membagikan goodie bag yang berisi masker dan hand sanitizer guna mensupport pelanggan agar tidak terkena dampak Covid 19 di titik lampu merah Pangkalpinang, Toboali, Muntok hingga Tanjungpandan.

Goodie bag ini juga diberikan kepada pelanggan yang datang ke dealer di seluruh dealer 3S hingga team juga memberikan ucapan dan bingkisan kepada konsumen yang beruntung ke beberapa rumah.

Di dealer juga ada special promo diskon spesial buat konsumen baik yang melakukan aktivitas service dan pembelian sparepart dan konsumen juga dapat mendapatkan jaket Evos bagi yang ikutan challenge di scan for reward, serta gratis tumbler keren untuk pembelian unit motor pada hari itu juga.

"Barusan saya beli motor All New NMax Connected warna biru di dealer flagship dan dapat hadiah langsung tumbler dan goodie bag keren. Terima kasih Yamaha, semoga semakin di depan yaa," ujar Tuti, customer yang melakukan transaksi pembelian pada hari itu.

Pada saat yang bersamaan, team juga melakukan aktivitas online di antaranya Podcast Yamaha Customer Day 2021 dan posting apresiasi sales untuk seluruh team Yamaha.

Podcast sendiri dilakukan di Dealer Sentral Yamaha Bangka bersama Team Yamaha Institute Bangka yang diikuti oleh Iid selaku Marketing Manager, Hendra selaku Area Manager Pangkalpinang dan dipandu langsung Oriansah.M selaku Area Control Marketing, sedangkan area Bangka Barat podcast dihadiri oleh Nurul selaku Area Manager Bangka Barat. Podcast berhadiah ini dilakukan untuk menjangkau konsumen di dunia maya yang tidak bisa hadir di dealer.

Hal ini semua merupakan bentuk layanan buat para pelanggan Yamaha, yang di hari istimewa kali ini kembali disuguhi penawaran menarik. Konsumen dapat merasakan momen kedekatan dengan Yamaha sekaligus mendapatkan program yang ditawarkan di Hari Pelanggan Nasional ini.

"Selamat Hari Pelanggan Yamaha dan terima kasih kami ucapkan kepada semua pelanggan Yamaha yang telah menggunakan produk dan layanan kami. Kali ini kami punya tema connected with customer heart yang sesuai dengan fitur unggulan connected di matic MAXi series yang membuat rider semakin terhubung dan dekat dengan motornya. Semoga aktivitas dan program istimewa yang kami tawarkan dapat makin mendekatkan kami dengan para konsumen," ungkap Oriansah.M selaku PIC dan Coordinator Yamaha Customer Day 2021 ini.

Terima kasih konsumen Yamaha dimanapun anda berada atas kesempatan istimewa ini, dengan keunggulan produk dan layanan Yamaha akan semakin mendukung kualitas berkendara Anda, dan pastinya selalu #NaikYamahaAja. (*/t4)