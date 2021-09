Minat Bibit Ikan Hias Masih Tinggi

BANGKAPOS.COM - Di tengah pandemi Covid 19 saat ini minat masyarakat terhadap ikan peliharaan masih tetap tinggi.

Pantauan Bangka Pos Group, Selasa (7/9/2021), para pembeli bibit ikan maupun ikan hias di Acun Aquarium di Jalan Gudang Padi, Semabung Baru Pangkalpinang lumayan banyak.

Begitu dikatakan Karyawan Acun Aquarium, Davot. Ia mengatakan, minat masyarakat akan bibit ikan dan dan ikan hias masih banyak.

"Banyak kalau yang beli bibit ikan sekarang, terutama bibit ikan patin, nila merah, nila hitam, gurame, lele dan bawal," kata Davot.

Ia menyebutkan, selain untuk bibit ternak ikan seperti di tambak, ikan yang dibeli ukuran agak besar oleh masyarakat itu juga untuk dikonsumsi.

"Kebanyakan beli ikan untuk ternak, ada juga untuk dikonsumsi," jelasnya.

Menurut Davot, kadang satu orang membeli bibit ikan lele mencapai 100 ekor bahkan lebih. Begitupun bibit ikan lainnya juga banyak terjual.

Harga bibit ikan yang dijual di Acun Aquarium pun beragam.

Misalnya ikan Lele Rp350 per ekor, Patin Rp700 per ekor, Nila Rp700 per ekor, Gurame Rp13.500 per ekor dan Bawal Rp1.000 per ekor.

Ikan hias yang juga menjadi daya tarik bagi para pencinta ikan juga memiliki harga bervariasi.