Apakah Lulusan Prodi KPI IAIN SAS Babel Bisa Bekerja Seperti Jurusan Lainnya? Tentu Saja Bisa!

Kegiatan Sharing and Asking IAIN SAS Babel, bertempat gedung PIAUD Fakultas Tarbiyah lantai 3, Rabu (8/9).

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kembali mengadakan kegiatan Sharing and Asking, bertempat gedung PIAUD Fakultas Tarbiyah lantai 3, Rabu (8/9).

Acara kali ini dibuat agar Maba (Mahasiswa Baru) mengetahui latar belakang prodi Komunikasi Penyiaran Islam.

Apakah bisa lulusan prodi KPI mendapatkan CPNS ? Apakah lulusan prodi KPI bisa bekerja seperti jurusan yang lainnya ? Oh tentu saja bisa, bahkan belum lulus saja dari perusahaan sudah ditarik untuk bekerja sama dalam bidangnya. Dan prodi KPI bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun.

Sharing and Asking diadakan secara face to face (Tatap muka) tetap merapkan protokol kesehatan yang ketat yang dihadiri oleh 43 peserta Maba.

Kaprodi KPI Ari Wibowo, M.Sos. menyatakan, menyambut baik acara Sharing and Asking ini penting agar mahasiswa memiliki ketertarikan terhadap prodi KPI. Juga memberikan wawasan sisi lain dunia perkuliahan sebagai bekal jika mereka ingin studi lanjut. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan informasi tentang visi misi program studi, keunggulan, sebagai penguatan lembaga.

Ia berharap agar kegiatan ini dapat terlaksana setiap tahun dengan konsep yang berbeda-beda serta mahasiswa dapat memberikan edukasi yang berguna kedepannya.

"Semoga kegiatan sederhana ini memberikan dampak baik untuk perkembangan IAIN SAS Bangka Belitung," pungkasnya.

Mengucapkan kebanggaannya pada HMPS KPI karena sudah berhasil menyelenggarakan Sharing and asking yang pertama kali di bentuk.

Ia pun memuji HMPS_KPI yang telah berjuang agar prodi KPI mendapatkan akreditasi B yang diketuai oleh M. Dzarfan Alhoiry dan wakilnya Ari Juwari dkk. Ari Wibowo memberikan penjelasan tetang prodi KPI kepada Maba dan memberikan semangat yang sangat luar biasa.

M Dzarfan Alhoiry selaku Ketua umum HMPS_KPI mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi dan juga rekan-rekannya yang telah membuat acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir.

"Setiap peserta ada yang dipilih dan ada yang terpilih masuk ke prodi KPI, meskipun awalnya memilih prodi lain namun diterima di KPI, jika pun kalian tersesat, insyaallah kalian tersesat dijalan yang benar," ujar dzarfan.

Dari acara ini diharapkan bisa membuka sedikit pemikiran Mahasiswa Baru untuk bisa berpikir lebih dewasa, menambah wawasan ilmu pengetahuan, beradaptasi dengan lingkungan kampus yang baru dan teman-temannya. Selain menambah pengetahuan tentang dunia perkuliahan dan Prodi KPI juga untuk mengeratkan ukhuwah Islamiyah serta menambah relasi rekan-rekan sekalian. (*)

Penulis : Amalina