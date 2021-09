Maria Vania Ajak Fansnya Main Game Bareng, Sebut Bisa Bikin 'Basah', Lady Helen Nama Karakternya

BANGKAPOS.COM - Artis cantik Maria Vania baru-baru ini unggah video ajak followesnya main bareng.

Main bareng yang ia maksud adalah main game yang tengah ia promokan.

Dikutip dari Instagram pribadinya @maria_vania, ia mempromosikan game baru yang tengah viral di Indonesia.

Maria Vania menjadi salah satu karakter di game tersebut.

Lady Helen, namanya karakter yang katanya bisa bikin gamers basah.

"SEXY, DEADLY, BIKIN HAPPY Awas, Lady HELEN bisa bikin kamu basah," tulis Maria Vania satu hari yang lalu.

Dalam video itu, perempuan yang kerap dipanggil Vania

Saat layar hp ditekan muncullah sosok Maria Vania berpakaian seksi seperti karakter game Lady Helen.

"I'm ready to serve you my Lord," ujar Vania sambil memainkan rambutnya dalam iklan game tersebut.

Ekspresi perempuan 30 tahun itu pun sangat amat menggoda.

