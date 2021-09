Maria Vania Ajak Followersnya Main Bareng, Ungkap Bisa Bikin Basah, Penasaran Main Apa?

BANGKAPOS.COM - Artis cantik Maria Vania baru-baru ini unggah video ajak followesnya main bareng. Main bareng yang ia maksud adalah main game yang tengah ia promokan.

Dikutip dari Instagram pribadinya @maria_vania, ia mempromosikan game baru yang tengah viral di Indonesia. Maria Vania menjadi salah satu karakter di game tersebut. Lady Helen, namanya karakter yang katanya bisa bikin gamers basah.

"SEXY, DEADLY, BIKIN HAPPY Awas, Lady HELEN bisa bikin kamu basah," tulis Maria Vania satu hari yang lalu.

Dalam video itu, perempuan yang kerap dipanggil Vania

Saat layar hp ditekan muncullah sosok Maria Vania berpakaian seksi seperti karakter game Lady Helen.

"I'm ready to serve you my Lord," ujar Vania sambil memainkan rambutnya dalam iklan game tersebut.

Ekspresi perempuan 30 tahun itu pun sangat amat menggoda.

Dalam caption unggahan tersebut ia pun menjelaskan tentang tentang game yang dipromokannya itu.

"Ada game baru yang lagi viral nih, The Lord : Age of Renaissance adalah Real-Time Strategy Kingdom Game zaman Medieval dengan latar belakang alur cerita dari tokoh termasyhur, peperangan historis, hingga cerita romansa yang terkenal." tulis Maria Vania

"Di game The Lord, kamu akan menjadi RAJA, menaklukkan kerajaan lain, dan ratusan permaisuri cantik siap menemanimu berpetualang dan memberikan kamu keturunan.," tambahnya