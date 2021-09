BIKIN PANGLING, Maria Vania Ubah Warna Rambut Seperti Cewek Korea, Intip Potretnya

BANGKAPOS.COM -- Maria Vania ganti warga rambut seperti cewek Korea, intip potretnya.

Presenter cantik Maria Vania punya rambut hitam panjang yang selalu digerai

Bahkan saat olahraga, wanita kelahiran Bandung 30 silam itu jarang mengikat rambutnya

Baru-baru ini Maria Vania memutuskan mewarnai rambutnya yang hitam.

Baca juga: PPKM Berakhir 13 September, Ini Aturan Terbaru Penerbangan Garuda, Sriwijaya Air, dan Lion Air

Baca juga: Syarat Naik Pesawat Terbaru Seluruh Maskapai Baik Domestik dan Internasional Mulai 7 September 2021

Sebelumnya Maria Vania berniat ganti warna rambut untuk ganti suasana..

"Vania lagi ada di salon, Vania pengen ganti model rambut, pengen karatin colour ala cewek-cewek Korea," ujar Maria Vania di Instaram Story, Minggu (12/9/2021)

Maria Vania ubah warna rambut seperti cewek Korea (Instagram @maria_vaniaa)

Setelah selesai, Maria Vania kembali mengunggah rambut barunya berwarna kecoklatan

"Ini hasilnya, Oh my God aku suka banget. Thank you Ci Wiwi aku puas banget," ucap Maria Vania

"Terimaksih sudah datang, sukses buat semuanya, acaranya dan launchingnya," balas hair stylist

Maria Vania ubah warna rambut seperti cewek Korea (Instagram @maria_vaniaa)

Target Wajah Mulus Bak Pantat Bayi