Mengulik 3 Rahasia Kebahagiaan Penduduk Paling Panjang Umur di Dunia, Ternyata Ini Rahasiannya

BANGKAPOS.COM---Hidup sehat dan panjang umur tak ditentukan oleh seberapa banyak jus segar atau suplemen mahal yang kita konsumsi.

Ini lebih kepada gaya hidup yang kita jalani sepanjang usia dan lingkungan sekitar.

Pada 2019, jurnalis sekaligus penulis Destination Wellness: Global Secrets for Better Living Wherever You Are, Annie Daly meninggalkan kehidupan yang sibuk di New York untuk bepergian dan mencari rahasia kebahagiaan dari berbagai belahan dunia.

Ia pergi ke enam wilayah berbeda, termasuk Norwegia, Hawaii, dan Jepang.

Kemudian, Daly mewawancarai lebih dari 100 penduduk lokal dan pakar tentang gaya hidup mereka.

Berikut tiga rahasia kebahagiaan para penduduk paling panjang umur di dunia yang ia temukan:

1. Banyak menghabiskan waktu di luar ruangan

Annie mengingat salah seorang temannya dari Norwegia mengenalkan filosofi friluftsliv, yang artinya "kehidupan udara bebas".

Penganut friluftsliv menggambarkannya sebagai perasaan mendasar seseorang untuk menghabiskan waktu di luar ruangan sebanyak mungkin.