Hari Ini Bangka Belitung Gelar Sajadah Fajar Hingga Tinjau Pelaksanaan SKD Peserta PPPK

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Agenda Gubernur Bangka Belitung, pada Rabu (15/9/2021) dari sajadah fajar hingga melakukan peninjauan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta PPPK bertempat di SMK Negeri 1 Sungailiat.

Berikut agenda gubernur beserta jajarannya:

1. Pukul 04.30 WIB, Sajadah fajar dan penyerahan zakat bagi mustahiq bertempat di Masjid Al Maghfiroh Air Anyot Kelurahan Kudai, Kecamatan, Sungailiat, Bangka.

Dihadiri: gubernur.

2. Pukul 06.30 WIB, Penyerahan Aset Tanah dan Sosialisasi Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf bertempat di Ma'had Tahfidz Darul Quran, Komplek BTN Air Pengabis Lingkungan Parit 1, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka

Dihadiri: gubernur.

3. Pukul 08.00 WIB, Peninjauan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta PPPK bertempat di SMK Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Dihadiri: gubernur.

4. Pukul 08.30 WIB, Kunjungan Kerja Gubernur Bangka Belitung ke Pondok Tahfiz Al-Quran Daar Muttaqien bertempat di Jalan Jelitik (Depan Kuil Dewi Kuanyin), Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Dihadiri: gubernur.

5. Pukul 10.00 WIB, Rapat Koordinasi terkait Potensi Perdagangan antar Pulau Komoditi Mineral Ikutan Timah/Produk Sampingan Timah di Wilayah Provinsi Bangka Belitung bertempat di Auditorium 3 Gedung Utama, Kementerian Perdagangan RI, Jakarta.

Dihadiri: wakil gubernur.

6. Pukul 14.30 WIB, Pemateri Kegiatan Masa Ta'aruf Kampus (Mataka) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Tukang Ngulon yang Powerfull Agile Learner : How Growth Mindset, Habits of Mind and Practice Unite bertempat di Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah, Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupatem Bangka Tengah.

Dihadiri: karo kesra.

7. Pukul 14.00 WIB, Pencanangan vaksinasi bagi ibu hamil di RSUD Ir. Soekarno Provinsi Bangka Belitung.

Dihadiri: gubernur.

8. Pukul 15.30 WIB, Diskusi dengan komunitas petani cabe jamu dan kapulaga terkait potensi eksport bertempat di kebun kapulaga Jalan Raya Pasir Padi, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang.

Dihadiri: gubernur.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)