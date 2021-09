Pose Maria Vania Pakai Bikini di Pantai hingga Gambar Tato Terlihat: Siapa yang Mau?

BANGKAPOS.COM -- Pose Maria Vania pakai bikini di pantai, gambar tato terlihat hingga tanya siapa yang mau?

Maria Vania sudah dua hari berada di Pulau Dewata.

Presenter cantik ini tampak menghadiri acara formal di Nusa Dua Bali.

Setelah menghadiri acara itu, keesokan harinya Maria Vania menikmati keindahan pantai.

Terbaru, Maria Vania berpose di pantai memakai bikini two piece warna biru muda

Bagian foto pertama, pose Maria Vania jongkok di pasir lalu menghadap kamera

Dari posenya itu tampak kedua tato Maria Vania bergambar kupu-kupu di pinggul dan gambar bunga di paha

Sementara di slide foto kedua, Maria Vania rebahan berjemur di bawah matahari.

"Who wants to play mermaids with me?" tulis Maria Vania di Instagram Sabtu (18/9/2021)

(siapa yang mau bermain putri duyung denganku?)