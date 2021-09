KIM Buka Layanan Drive Thru PCR dan Antigen di THR Sungailiat  

Rumah Sakit Kolbu Intan Medika (KIM) dan Naraya Medical Center membuka layanan drive thru Swab PCR dan Rapid Swab Antigen di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sungailiat (depan Bioskop LTDIX) sejak Minggu (19/09/2021). (Bangkapos.com/Edwardi)

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rumah Sakit Kolbu Intan Medika (KIM) dan Naraya Medical Center membuka Layanan Drive Thru Swab PCR dan Rapid Swab Antigen di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sungailiat (Depan Bioskop LTDIX) sejak Minggu (19/09/2021).

Besaran tarif layanan Drive Thru Swab PCR Rp525.000 per orang dan Rapid Swab Antigen Rp105.000 per orang.

"Layanan drive thru PCR dan Antigen di THR Sungailiat ini semua perizinan dibawah RS KIM dan Naraya Medical Center dengan tujuan untuk lebih memudahkan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka yang membutuhkan pelayanan PCR dan Antigen dengan lebih cepat," kata Yuna Ekowati, penanggungjawab Layanan Drive Thru PCR dan Antigen kepada Bangkapos.com, Senin (20/09/2021).

Diakuinya minat masyarakat Kabupaten Bangka untuk memanfaatkan layanan ini cukup antusias dan merasa lebih terbantu.

"Kita mulai buka kemarin hari Minggu (19/09/2021) sekitar 15 orang sudah memanfaatkan layanan ini, dan hari ini sejak pagi pukul 06.00 WIB sudah banyak warga yang antri dan sampai pukul 10.00 WIB ini sudah ada 15 orang. Biasanya mereka yang

meminta pelayanan pagi hari karena mau ikut penerbangan pesawat di bandara," ujar Yuna.

Dijelaskannya melalui layanan Drive Thru PCR dan Antigen ini masyarakat bisa langsung menggunakan kendaraannya baik motor atau mobil masuk ke area pendaftaran, setelah membayar lalu segera dilayani petugas, setelah selesai bisa langsung jalan kembali.

"Ada juga masyarakat yang merasa enggan untuk langsung ke rumah sakit, karena tidak mau suasana ramai sehingga memilih pelayanan Drive Thru yang dirasakan lebih praktis," tukas Yuna.

Diungkapkannya untuk mendapatkan surat keterangan hasil tes PCR dan Antigen memang dibutuhkan waktu sekitar 1 jam, karena data orang yang mengikuti PCR dan Antigen ini harus didaftarkan ke sistem Naraya, dimasukkan di aplikasi pedulilindungi untuk mendapatkan barcode.

"Kalau yang mau cepat atau situasi darurat, bisa secara manual namun belum terdaftar di sistem setelah sekitar 1 jam baru bisa diinput lagi datanya, lalu bisa diprint," jelasnya.

Diakuinya memang tadi ada dari pihak Polairud Bangka yang membawa tahanan untuk dibawa ke Kejaksaan yang meminta layanan Swab Antigen.

"Karena mau cepat dibawa ke Kejaksaan untuk surat keteranganya sementara secara manual dulu, setelah 1 jam baru bisa kita print hasil Swab Antigennya," tukasnya.

Nani, warga Sungailiat mengatakan sangat senang adanya layanan PCR dan Antigen secara drive thru karena lebih mudah dan praktis serta cepat.

"Anak saya mau masuk asrama sekolah yang disyaratkan hasil Swab Antigennya negatif, jadi kita minta layanan lewat drive thru saja biar lebih cepat dan juga harganya cukup terjangkau atau lebih murah dari rumah sakit," katanya. (Bangkapos.com/Edwardi)