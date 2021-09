Maria Vania Pose Mermaid Pakai Bikini Biru di Pantai: Mau Main Bersamaku?

BANGKAPOS.COM - Maria Vania kembali membuat gagal fokus para penggemarnya. Sedang berada di Bali, membuat presenter dan artis yang satu ini tak kelewatan mengunjungi indahnya pemandangan laut Bali.

Menilik akun Instagram pribadinya, wanita 30 tahun itu terlihat membagikan momen liburan di pantai.

Ia mengunggah 2 foto dengan pose berbeda di lokasi yang sama.

Perempuan yang akrab disapa Vania itu tampak cantik terbalut bikini two piece berwarna biru muda. Aura seksi wanita asal Bandung itu pun terpancarkan.

Rambutnya yang baru beberapa waktu lalu diwarnainya dengan cokelat muda tampat dikuncir satu kebelakang.

Maria Vania Pakai Bikini Biru di Bali (instagram/maria_vaniaa)

"Who wants to play mermaids with me?" tulis Maria Vania.

Pada foto yang pertama, walaupun tubuhnya seolah membelakangi kamera, namun tatapan presenter cantik itu tetap tertuju kearah kamera.

Dengan tatapan menggoda ia seolah membius para netizen.

Ia berpose sambil berlutut dengan memperlihatan tato kupu-kupu dan dedaunan di tubuhnya.

Pada foto berikutnya, Vania berpose ala mermaid terdampar di pantai. Tubuhnya yang Body goals dan kulit mulusnya membuat Maria Vania kian seksi berpose ala mermaid terdampar.