Wacana Pembangunan PLTT di Babel, Kajian Akademik: Nuklir Jadi Energi Ramah Lingkungan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Thorcon International, Pte. Ltd asal Amerika Serikat berencana akan melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis tenaga Thorium atau Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) di Bangka Belitung.

Menunjang hal ini, Universitas Sebelas Maret (UNS) bersama Universitas Bangka Belitung (UBB) melakukan diseminasi atas Kajian Akademik Nuklir Sebagai Solusi dari Energi Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan Untuk Mengejar Indonesia Sejahtera dan Rendah Karbon pada tahun 2050 di Ruang Rapat Balai Besar Peradaban UBB, Senin (20/9/2021).

Kajian Akademik tersebut disusun secara komprehensif selama kurang lebih 3 bulan dengan melibatkan akademisi dari berbagai bidang Kajian.

"Pada prinsipnya kita ingin menyampaikan kabar yang baik, bahwa nuklir, selama ini selalu dianggap berbahaya. Dalam kajian ini artinya nuklir itu ramah lingkungan, nuklir ini sebagai transisi energi untuk mengantikan batubara.

Pointnya kita mensosialisikan bahwa nuklir sebagai solusi ramah lingkungan dan emisi karbon yang rendah," ujar Manager Thorcon Power Indonesia, Ir Heddy Krishyana M.Sc saat konferensi pers.

Dalam kajian ini untuk menentukan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan, maka dibahas secara mendalam terkait definisi energi ramah lingkungan, yaitu memiliki kriteria: rendah emisi gas rumah kaca, penggunaan lahan yang minimal, dapat menjaga keseimbangan ekosistem, dan memiliki penanganan limbah yang terkelola dan terkontrol, serta definisi energi berkelanjutan, baik ditinjau dari sumber daya alam berupa bahan baku dan bahan bakar, maupun dari sudut pandang keekonomian.

Bahkan kajian akademik ini juga menjawab isu-isu terkait energi nuklir yang sebagian besar berasal dari informasi yang kurang tepat sehingga menimbulkan mis-informasi seperti isu kecelakaan, lingkungan hidup, limbah, NIMBY (Not in My Backyard) dan bahaya radiasi Perhatian pemerintah terkait PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) seperti biaya, durasi pembangunan, penerimaan masyarakat, dan urgensi pembangunan PLTN juga ikut dibahas.

Baca juga: Tak hanya Rp5 Ribu, Uang Rp1000 Sampai Rp100 Ribu Juga Dijual Rp15 Juta Asal Nomor Seri Begini

Baca juga: MUI Angkat Bicara soal Penganiayaan Penista Agama M Kece, Ini Isi Surat Terbuka Irjen Napoleon

Baca juga: Warung Mie Rebus Toping Daging Manusia Terungkap, yang Memakannya Akan Alami Penyakit Ini

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Universitas Sebelas Maret, Prof. rer.nat. Sajidan M.Si menyebutkan kajian ini menyimpulkan bahwa PLTN adalah pembangkit listrik yang ramah lingkungan, handal dan berkelanjutan.

"Nuklir sebagai energi baru perlu dipertimbangkan secara serius oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemenuhan janji Indonesia untuk mendapatkan lingkungan bebas emisi karbon," lanjutnya.

Disingung terkait anggaran pembangunan PLTN, Direktur Operasi PT ThorCon Power Indonesia, Bob S Effendi mengatakan dana pembangunan berasal dari investasi swasta kisaran sebesar Rp17 Triliun.