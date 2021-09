Agenda Gubernur Babel Hari Ini Kunjungan Kerja ke Kawasan Industri Terboyo Semarang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Agenda Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (22/9/2021).

Berikut agenda gubernur beserta jajarannya:

1. Pukul 08.00 WIB, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertempat di Parai Beach Hotel Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Dihadiri: KA. DP3ACSKB

2. Pukul 08.00 WIB, Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi secara Virtual melalui Aplikasi Zoom (Meeting ID : 884 7865 7257 Pass : RMRBBabel).

Dihadiri: asisten III.

3. Pukul 08.00 WIB, Universitas Bangka Belitung Business and Economic Conference (UBBBEC) dengan Tema Unlimited Creativity, Taking Big Opportunities Through The Unthinkable Innovation for Addressing Business and Economic Challenge of Covid-19 secara Virtual melalui Aplikasi Zoom.

Koord: FE UBB.

4. Pukul 09.00 WIB, Kunjungan Gubernur Bangka Belitung ke Kawasan Industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah.

Dihadiri: gubernur.

5. Pukul 09.00 WIB, Rapat Koordinasi dan Klinik Validasi Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan untuk Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung bertempat di Novotel Palembang Hotels & Residence, Jalan R. Sukamto Palembang dan secara Virtual melalui Aplikasi Zoom (Meeting ID : 871 3901 4456 Pass : PITTI2021).

Dihadiri: sekda.

6. Pukul 09.30 WIB, Audiensi PT. ThorCon Power Indonesia terkait Pemaparan Rencana Studi Tapak Site Investigation Pulau Kelasa sebagai Calon Tapak Penempatan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium bertempat di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur.

Dihadiri: Plt. Asisten I

7. Pukul 10.30 WIB, Serbuan vaksinasi merdeka yang akan dibuka oleh Presiden RI secara virtual bertempat di Ruang Timah Rektorat UBB.

Dihadiri: asisten III.

8. Pukul 13.00 WIB, Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan Kanwil, Dirjen, Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur.

Dihadiri: wakil gubernur.

9. Pukul 15.30 WIB, Pembukaan Musyawarah Adat Akbar Lembaga Adat Melayu (LAM) Negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung dengan Tema Membangun Keluhuran Peradaban Melayu bertempat di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur.

Dihadiri: Kadisparbudpora.

(Bangkapos/Riki Pratama)