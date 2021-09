Fakultas Ekonomi UBB Gelar Seminar Internasional, Hadirkan Sandiaga Uno Hingga Pemateri Luar Negeri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung menggelar International Conference Universitas Bangka Belitung Business And Economics Conference (UBB_BEC) 2021 dan Call for Papper yang ke-I, tahun 2021.

Kegiatan dilakukan secara online dengan mengangkat tema “Unlimited Creativity: Taking Big Opportunities through the Unthinkable Innovations for Addressing Business and Economic Challenges in Post COVID-19 Pandemic”.

Universitas Bangka Belitung Business And Economics Conference merupakan International Conference pertama yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi bekerja sama dengan Goodwood Conferences sebagai supported Seminar, dan juga melibatkan Universiti Kuala Lumpur Malaysia (UniKL) dan Universitas Nusa Cendana Kupang sebagai Co Host kegiatan Seminar Internasional.

Kegiatan ini juga didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bangka Belitung.

Baca juga: Panik Dikejar, Pengedar Narkoba di Pangkalpinang Ditangkap Usai Jatuh Bareng Polisi

Baca juga: Tim PUBG Babel Optimis Menang di PON Papua, Tanding Sore Ini, Saksikan di Youtube PB ESI

Hadir dalam agenda ini, Dr Sandiaga Salahuddin Uno Minister of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia sebagai keynote Speaker.

Bahkan beberapa narasumber luar biasa lainnya, yakni Prof. Dr. Jamaliah Said yang menjabat sebagai Director of Accounting Research Institute Universiti Teknologi MARA (UiTM), Ibu Prof. Popy Rufaidah yang menjabat sebagai Indonesian Education and Cultural Attaché in Washington DC, Bapak Associate Professor Hussain Gulzar Rammal yang menjabat sebagai International Business & Strategy, University of Technology Sydney dan pembicara terakhir yaitu Bapak Agus Taufik yang merupakan Deputy Head Representative Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Acara International Conference ini dibuka langsung oleh Rektor UBB, Dr Ibrahim, M.Si. secara daring.

Dr. Ibrahim, M.Si., berharap agar konferensi internasional ini bisa menjadi wadah dan momentum bagi para peserta konferensi yang terdiri dari peneliti, akademisi dan praktisi untuk saling berbagi temuan risetnya, berbagi informasi dan pengetahuantentang dunia perekenomian dan bisnis pada masa Covid-19.

Hal ini penting karena bisa menjadi permulaan dari lahirnya gagasan-gasagan baru yang nantinya menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dan bisnis di masa mendatang.

Baca juga: Pariwisata di Kota Pangkalpinang Kembali Menggeliat, Wisata Pantai Pasir Padi Paling Meningkat

“We expect that by participating in this activity, researchers, and academics will be able to discuss, share and exchange research findings, information, and knowledge on global challenges, particularly those concerning the economy and business during the pandemic," ujar Rektor UBB, Dr. Ibrahim, M.Si dalam rilis kepada bangkapos.com, Kamis (23/9/2021).