Gubernur Erzaldi Audiensi dengan Rektor Unsri Terkait Rencana Pembangunan Fakultas Kedokteran UBB

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Agenda Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, pada Kamis (23/9/2021) audiensi dengan Rektor Universitas Sriwijaya terkait rencana pembangunan Fakultas Kedokteran UBB di Gedung Rektorat UNSRI Bukit Besar, Palembang.

Berikut agenda gubernur beserta jajaranya:

1. Pukul 08.00 WIB, Paparan Laporan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Tahun Anggaran 2021 oleh Tenaga Ahli Universitas Bangka Belitung bertempat di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur .

Koord: DPMPTSP.

2. Pukul 08.00 WIB, Rapat Penyamaan Persepsi Pelaksanaan Urusan Transmigrasi bertempat di Hotel Citadines Rasuna, Jakarta dan secara Virtual melalui aplikasi Zoom (Meeting ID : 815 6951 6749 Pass : TRANS21).

Koord: Kemendagri.

3. Pukul 08.30 WIB, Rapat Evaluasi atas Raperda dan Raperkada Kab. Belitung tentang Perubahan APBD Tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 BAKUDA Provinsi Kepulauan Babel.

Dihadiri: Ka. Bakuda.

4. Pukul 09.00 WIB, Penanaman Mangrove Serentak di sembilan Provinsi bersama Presiden RI (secara virtual) bertempat di Lokasi Penanaman Desa Kurau, Kecamatam, Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Dihadiri: Asisten II.

5. Pukul 09.00 WIB, Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang bertempat di Ruang Rapat Dinas LHK Provinsi Bangka Belitung.

Dihadiri: kadis LHK

6. Pukul 09.00 WIB, Acara Launching Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Indonesia Tingkat Provinsi Bangka Belitung bertempat di Praktek Mandiri Bidan (PMB) Musnani Jl. Diponegoro Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Dihadiri: Ka. DP3ACSKB.

7. Pukul 09.00 WIB, Persiapan Teknis Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bertempat di Ruang Romodong, Kantor Gubernur.

Dihadiri: asisten III.

8. Pukul 10.00 WIB, Webinar Nasional Sport Science, Sport Education and Good Sport in New Normal Era secara Virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting.

Dihadiri: gubernur.