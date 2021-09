Dukung Porkab III Bangka Barat dan KOSN, Kejari Bangka Barat Berharap Atlet Raih Prestasi Terbaik

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menerima kunjungan Koni serta IPSI Bangka Barat, dalam rangka pelaksanaan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) di Jakarta dan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) III Kabupaten Bangka Barat.

Pada kunjungan tersebut Kajari Bangka Barat Helena Octavianne, didampingi oleh Kasubagbin Desamanto.

Kejari Bangka Barat dalam program jaksa peduli olahraga dan kesehatan, serta program jaksa peduli pariwisata dan kebudayaan diketahui mendukung pencak silat.

"Ini juga merupakan suatu kesenian dan kebudayaan asli milik Indonesia, sehingga perlu untuk diwariskan dan dilestarikan. Serta diperkenalkan kepada seluruh dunia, bahwa pencak silat memang berasal dari Indonesia," ujar Helena Octavianne, Jum'at (24/09/2021).

Pencak silat diketahui merupakan seni bela diri tradisional, yang menjadi budaya Indonesia. Budaya yakni karakter kebudayaan, khas timur yakni etika. Pencak silat merupakan seni bela diri yang berasal, dari Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO.

Penetapan tersebut sebagai warisan budaya tak benda yang ditetapkan pada Sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang berlangsung, di Bogota Kolombia pada tahun 2019 yang lalu.

Helena Octavianne yang juga pelindung IPSI Kabupaten Bangka Barat memberikan dukungan penuh terhadap Varisha Adhylia yang berhasil menembus babak final pada ajang Kompetisi KOSN di Jakarta untuk kategori usia Sekolah Dasar.

Pihak Kabupaten Bangka Barat telah mengirimkan empat atlet pencak silat yang berhasil lolos seleksi untuk berlaga di ajang KOSN.

"IPSI Kabupaten Bangka Barat bekerja sama dengan Kejari Bangka Barat, telah mengadakan Kejuaraan Pencak Silat Kajari Cup 2021 pada bulan April 2021. Dengan tema membangun generasi tangguh dan taat hukum dalam melestarikan pencak silat yang merupakan budaya asli bangsa Indonesia," kata Helena.

"Kejari Bangka Barat juga mendukung penuh pelaksanaan PORKAB Bangka Barat III Tahun 2021 yang mengusung tema melalui Porkab III Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 kita tingkatkan prestasi untuk sukses porprov 2023 yang akan dilaksanakan serentak," tambahnya.