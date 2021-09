Narkoba No! Prestasi Yes!, SDN 55 Pangkalpinang Gelar Sosialisasi P4GN

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- "Narkoba, No, Prestasi, Yes Yes!," teriak anak-anak serentak di halaman depan Sekolah Dasar (SD) Negeri 55 Kota Pangkalpinang, Sabtu (25/9/2021).

Upaya pengenalan dini dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, sekolah ini menggelar sosialisasi kegiatan sekolah penggiat anti narkoba pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Agenda ini dihadiri orangtua dan para siswa yang mengenakan seragam pramuka.

Kepala Sekolah Dasar N 55 Pangkalpinang, Putika mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memperkenalkan bahaya narkoba kepada para siswa.

Dia mengingatkan agar anak-anak juga hati-hati dalam membeli makanan ringan dikhawatirkan mengandung zat-zat berbahaya.

Sementara itu, Ketua Komite SD N 55 Pangkalpinang, Cipto Nugroho mengapresiasi kepada civitas, atas terlaksananya program tersebut.

Ditambahkan, Ketua Paguyuban, Resti Mulyana meminta agar anak-anak untuk tidak penasaran dan mencoba narkoba. Pasalnya narkoba itu harus dijauhi.

