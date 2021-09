Ternyata Istilah Onani Berasal dari Sosok Ini, Tolak Berhubungan Suami Istri dan Meninggal Mendadak

BANGKAPOS.COM- Istilah onani atau masturbasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual (orgasme) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengusap, mengelus bahkan memijat organ seksual.

Dulu kala, onani, atau bisa juga disebut masturbasi, memang jadi hal yang tabu.

Dari agama sampai negara, mengecam hal ini karena dianggap jadi sumber penyakit.

Tapi saat ini, bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa onani, kalau tak dilakukan secara berlebihan, punya dampak positif bagi kesehatan.

Kontroversi ini tentu tak lepas dari sejarah istilah "onani" itu sendiri.

Antropolog Michael S Patton dalam jurnal berjudul Masturbation from Judaism to Victorianism yang diterbitkan di Journal of Religion and Health Vol 24, seperti dilansir dari Kompas.com, mengungkap hal ini.

Yudaisme, kepercayaan tertua yang mengakar di Israel, merupakan awal di mana onani dianggap penyimpangan.

Dalam Kitab Genesis 38:7-10, Onan, cucu Yakub pendiri suku asli Yehuda, diceritakan meninggal secara tiba-tiba.

Meninggalnya Onan disebut dikarenakan ia menyia-nyiakan benihnya, dengan menolak berhubungan suami istri dengan istri saudaranya untuk meneruskan keturunan.

Menurut Patton, apa yang dilakukan Onan secara teknis adalah coitus interruptus (metode tarik-keluar) agar tidak hamil.