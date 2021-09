Wijin Mau Nikahi Gisel tapi Gajinya Lebih Kecil, Boy Tanya Siapa Bayarin Makan Minum saat Kencan

BANGKAPOS.COM - Wijaya Saputra pernah mengungkap dirinya siap menikahi Gisell Anastasia suatu saat nanti.

Saat ini keduanya masih dalam tahap pacaran, mengenal satu sama lain.

Penghasilan pria yang biasa disapa Wijin juga pernah menjadi sorotan pasca muncul kabar ia akan menikahi Gisel.

Hal tersebut disampaikan Wijin di YouTube Boy William beberapa waktu lalu.

Boy William menanyakan soal penghasilan Wijin atau Gisel yang lebih besar.

"Who makes more money? You or Gisel?" tanya Boy William ke Wijin.

Saat mendengar pertanyaan itu, Wijin langsung mengungkap pendapatannya lebih kecil dari Gisel.

Gisel diketahui tak hanya seorang penyanyi. Ia juga memiliki bisnis dan buka endorse.

"Saat ini masih Gisel," ujar Wijin.

Boy William juga menanyakan soal siapa yang bayar makan dan minuman ketika mereka kencan.