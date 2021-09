Lihat Han So Hee Garang Berkelahi Menuntaskan Balas Dendam di Drama My Name, Tayang Oktober 2021

BANGKAPOS.COM - Lihat Han So Hee tampil garang berkelahi menuntaskan balas dendam di trailer drama My Name. Trailernya di sini!

Nama aktris Han So Hee melejit berkat akting pelakor di The World of the Married.

Belum lama menyelesaikan drama Nevertheless, Han So Hee akan kembali dalam drama Korea terbaru di Netflix.

Han So Hee merupakan aktris yang berani mencoba banyak peran berbeda.

Han So Hee siap mengejutkan penonton dengan akting yang berbeda dari drama-drama sebelumnya.

Drama ini akan menceritakan kisah Yoon Ji Woo yang diperankan oleh Han So Hee.

Dia adalah seorang wanita yang memiliki dua identitas demi mengungkap misteri pembunuhan ayahnya.

Han So Hee di drama Korea terbaru Netflix berjudul My Name yang tayang Oktober 2021 (Dok/Netflix)

Han So Hee akan disandingkan dengan Ahn Bo Hyun yang berperan sebagai Jeon Pil Do.

Beda dengan Nevertheless, Han So Hee akan tampil garang dan mahir berkelahi dalam drama ini.

Hal itu terbukti dari unggahan terbaru Netflix di kanal YouTube The Swoon.