DP XL7 Mulai Rp19 Jutaan

BANGKAPOS.COM - Suzuki XL7 menjadi satu di antara model yang mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil baru 1.500 cc ke bawah.

Adapun saat ini Suzuki XL7 memiliki banderol berkisar Rp269.000.000 OTR wilayah Bangka Belitung.

Sejak free PPnBM diberlakukan bulan Maret lalu, penjualan Suzuki mengalami peningkatan termasuk XL7, All New Ertiga dan New Carry Pick Up seperti diberitakan sebelumnya.

Pada Agustus lalu, XL7 mengalami peningkatan untuk wholesales sebesar 103 persen dan 33 persen untuk ritel dibanding bulan sebelumnya.

Namun harga Suzuki XL7 di dealer masih belum terkorting perpanjangan insentif PPnBM 100 persen, yang diperpanjang pemerintah hingga akhir tahun 2021.

PT Jagorawi Motor selaku Authorized Dealer Mobil Suzuki Wilayah Bangka Belitung menawarkan promo pembelian menarik bulan September 2021 ini dalam rangka memeriahkan hari jadinya.

Bagi yang berminat meminang Suzuki XL7 di bulan September ini saat yang tepat karena DP sangat terjangkau yaitu mulai Rp19 jutaan atau angsuran mulai Rp4 jutaan saja.

"Selain DP yang terjangkau, dapatkan juga diskon puluhan juta rupiah khusus bulan ini, emas logam mulia, uang belanja total 100 jutaan dan produk elektronik," ujar Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi kepada Bangka Pos Group, Sabtu (25/9/2021).

Sebagai informasi, Suzuki XL7 pernah meraih penghargaan Car of the Year, Best of MPV Crossover di Otomotif 2020 dan Total Cost of Ownership (TCO) kelas Crossover dalam GridOto Award 2020.

Di tahun 2021, Suzuki XL7 kembali mendapatkan penghargaan Best MPV Crossover di Otomotif Award 2021 dan Best Fungtionality Award pada ajang bergengsi Carvaganza Editors Choice Award.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188 atau kunjungi website resmi Suzuki Jagorawi Motor https://suzukijagorawi.co.id. (*/may)